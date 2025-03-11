Σχεδόν 400.000 Σουδανοί μπόρεσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους μέσα σε σχεδόν τρεις μήνες, περίπου έναν χρόνο αφού εκτοπίστηκαν εξαναγκαστικά λόγω του πολέμου που μαίνεται στην πατρίδα τους, στην ανατολική Αφρική, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Από τα μέσα του Απριλίου του 2023, το Σουδάν παραμένει βυθισμένο στον βάρβαρο πόλεμο για την εξουσία ανάμεσα σε δυο στρατηγούς, τον επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, τον de facto ηγέτη της χώρας των περίπου 50 εκατομμυρίων κατοίκων, και το μέχρι τότε δεξί του χέρι, τον Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, επικεφαλής των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ).

Στις εχθροπραξίες έχουν χάσει τη ζωή τους δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι και έχουν ξεριζωθεί 12 και πλέον εκατομμύρια πολίτες, που μετατράπηκαν σε εσωτερικά εκτοπισμένους και πρόσφυγες.

Από τον Δεκέμβριο ως τον Μάρτιο, «κάπου 396.738 άνθρωποι» επέστρεψαν σε τομείς που ανακατέλαβε ο στρατός, εκδιώκοντας τους παραστρατιωτικούς από δυο πολιτείες.

Σχεδόν όλοι επέστρεψαν στις εστίες τους στην ανατολική πολιτεία Σέναρ, που ανακατέλαβε κατά μεγάλο μέρος της ο στρατός τον Δεκέμβριο, και Αλ Τζαζίρα, που ανακτήθηκε τον Ιανουάριο. Και οι δυο πολιτείες βρίσκονται στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

Πολλές εκτοπισμένες οικογένειες επέστρεψαν στα λεηλατημένα ή ακόμη πυρπολημένα σπίτια τους έπειτα από έναν και πλέον χρόνο εξορίας υπό πολύ άσχημες συνθήκες, επιβεβαίωσαν μέλη αρκετών από αυτές.

Ο πόλεμος στο Σουδάν έχει προκαλέσει μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον κόσμο.

Κι η συντονίστρια του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις στο Σουδάν, η Κλεμεντάιν Νκουέτα-Σαλάμι, υπογράμμισε παράλληλα χθες πως έχει συγκεντρωθεί μόλις το 6,3% των απαραίτητων κεφαλαίων για να προσφερθεί ανθρωπιστική βοήθεια ζωτικής σημασίας σε αμάχους.

Σε εθνική κλίμακα, σχεδόν 25 εκατομμύρια άνθρωποι υφίστανται σοβαρή διατροφική ανασφάλεια και μέρος τους λιμό.

Η ένοπλη σύρραξη έκοψε τη χώρα στα δυο: ο στρατός ελέγχει το βόρειο και το ανατολικό της τμήμα· οι ΔΤΥ σχεδόν όλο το Νταρφούρ (δυτικά) και τομείς του νότου.

