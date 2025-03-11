Ένα ελικόπτερο - ασθενοφόρο συνετρίβη στην περιοχή του Μισισιπή τη Δευτέρα, σκοτώνοντας έναν πιλότο της Med-Trans και δύο εργαζόμενους στο νοσοκομείο, σύμφωνα με το Associated Press.

Ένας εκπρόσωπος του Ιατρικού Κέντρου του Πανεπιστημίου του Μισισιπή επιβεβαίωσε τους θανάτους όλων των επιβαινόντων στην πτήση. Το ελικόπτερο της AirCare δεν μετέφερε ασθενείς όταν συνετρίβη στην κομητεία Μάντισον, βόρεια της πρωτεύουσας του Τζάκσον, ανέφερε το πανεπιστήμιο σε προηγούμενη δήλωση.

Οι οικογένειες των τριών θυμάτων ειδοποιήθηκαν, αλλά οι αρχές δεν δημοσίευσαν ονόματα για να προστατεύσουν το απόρρητο. Το πανεπιστήμιο δεν έδωσε τον λόγο για τη συντριβή.

Ο τηλεοπτικός σταθμός WAPT ανέφερε ότι οι αρχές της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας είναι καθ' οδόν.

«Είναι μια τραγική υπενθύμιση των κινδύνων που διατρέχουν οι άνθρωποι στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης του Μισισιπή καθημερινά για να μας κρατήσουν ασφαλείς», δήλωσε στο Facebook ο κυβερνήτης του Μισισιπή, Τέιτ Ριβς. «Το κράτος μας δεν θα ξεχάσει ποτέ τη θυσία αυτών των ηρώων».

Όπως αναφέρει το mississippitoday.org, η αντιπρόεδρος σε θέματα υγείας της Med-Trans, Δρ Λούν Γούντγουορντ, η οποία μισθώνει ελικόπτερα στο ιατρικό κέντρο, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου το απόγευμα της Δευτέρας: «Υπεστήκαμε μια τρομερή τραγωδία και μια απώλεια».

«Θέλουμε να εκφράσουμε τη θλίψη και την υποστήριξή μας για την ομάδα μας στην AirCare», είπε.

Η Γούντγουορντ είπε ότι το AirCare3 με έδρα το Κολόμπους, ένα από τα τέσσερα ελικόπτερα του στόλου, είχε μόλις αφήσει έναν ασθενή και ανεφοδιάστηκε με καύσιμα για το ταξίδι της επιστροφής όταν συνετρίβη, λίγο μετά το μεσημέρι.

Ο σερίφης της κομητείας Μάντισον, Ράντι Τάκερ, είπε ότι οι κλήσεις πολιτών ανέφεραν: «Είναι μια δύσκολη περιοχή για να φτάσετε», σημειώνοντας ότι η τοποθεσία βρίσκεται σε δασώδη περιοχή, νότια του Natchez Trace και βόρεια του Pipeline Road.

Ο Τάκερ είπε επίσης ότι η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας έχει φτάσει και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών βρίσκεται καθ' οδόν και θα χειριστεί την έρευνα.

«Δεν γνωρίζουμε την αιτία», είπε η Γούντγουορντ.

Το UMMC ξεκίνησε το πρόγραμμα πτήσης με ελικόπτερο το 1996. «Στην ιστορία του προγράμματός μας, αυτή είναι η πρώτη μας συντριβή», είπε ο Γούντγουορντ, προσθέτοντας ότι υπό άλλες συνθήκες θα ήταν κάτι για το οποίο αξίζει να καυχιόμαστε.

Πηγή: skai.gr

