Μετά τη γραπτή ανακοίνωση που εκδόθηκε νωρίτερα, πηγές του Βατικανού έκαναν γνωστό ότι ««η υγεία του πάπα Φραγκίσκου δεν διατρέχει άμεσο κίνδυνο, αλλά πρέπει να παραμείνει στο νοσοκομείο για να συνεχίσει να του χορηγείται η φαρμακευτική αγωγή».

Παράλληλα, από την Αγία Έδρα υπενθυμίζεται ότι ο ποντίφικας είναι ογδόντα οκτώ ετών, με μια σειρά χρόνιων προβλημάτων υγείας, αλλά ότι οι γιατροί, στη φάση αυτή θεωρούν πως τα συμπτώματα της πνευμονίας που του διαγνώσθηκε πριν τρεις εβδομάδες, παρουσιάζουν σταθερή βελτίωση. Δεν είναι δυνατόν, πάντως, να προβλεφθεί πόσες ημέρες ο Φραγκίσκος θα πρέπει να μείνει, ακόμη, στον δέκατο όροφο της πολυκλινικής Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης.

Πηγή: skai.gr

