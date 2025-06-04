Σουδάν: Βομβαρδισμοί στην πόλη Νιάλα του Νότιου Νταρφούρ

Ένα φορτηγό αεροσκάφος βομβαρδίστηκε σήμερα, λίγο μετά την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο της Νιάλα, της πρωτεύουσας του Νότιου Νταρφούρ, μιας περιοχής που βρίσκεται στο επίκεντρο των σφοδρών μαχών μεταξύ του τακτικού στρατού και των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης στο Σουδάν.

Ούτε ο στρατός του στρατηγού Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, του ντε φάκτο ηγέτη της χώρας μετά το πραξικόπημα του 2021, ούτε οι ΔΤΥ του πρώην αναπληρωτή του, στρατηγού Μοχάμεντ Χαμντάν Νταγκλό, έχουν δώσει κάποια πληροφορία για τα πλήγματα στη Νιάλα. Η πόλη ελέγχεται από τις ΔΤΥ.

«Στις 5.30 το πρωί, είδα ένα αεροπλάνο να προσγειώνεται στην πίστα» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αυτόπτης μάρτυρας, κάτοικος της περιοχής. «Μισή ώρα αργότερα, άκουσα εκρήξεις και είδα καπνό να υψώνεται», πρόσθεσε.

Η μαρτυρία αυτή επιβεβαιώθηκε από δύο άλλους κατοίκους της περιοχής. Άλλοι μάρτυρες είπαν ότι άκουγαν εκρήξεις σε πολλές συνοικίες της πόλης, επί περίπου μία ώρα.

Τις τελευταίες εβδομάδες αυξάνονται τα αεροπορικά πλήγματα στη μεγαλύτερη πόλη του Νταρφούρ, κυρίως στο αεροδρόμιό της, που θεωρείται στρατηγικής σημασίας. Στις αρχές Μαΐου, άλλο αεροσκάφος που πήγε να ανεφοδιάσει τις δυνάμεις των ΔΤΥ δέχτηκε πυρά κατά την προσγείωσή του, σύμφωνα με μια στρατιωτική πηγή.

Σε έκθεσή του που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW) καταγγέλλει τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς στους οποίους προχώρησε αδιακρίτως ο στρατός του Μπουρχάν σε κατοικημένες συνοικίες της Νιάλα, από τον Νοέμβριο του 2024 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2025. Πολλοί άμαχοι, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, σκοτώθηκαν ενώ ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού έφυγε για να σωθεί.

Σύμφωνα με το HRW, στις 3 Φεβρουαρίου ο στρατός έριξε πέντε βόμβες σε πυκνοκατοικημένες ζώνες. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα λένε ότι εκείνη την ημέρα σκοτώθηκαν τουλάχιστον 32 άνθρωποι. Η ΜΚΟ Acled, που ειδικεύεται στη συλλογή στοιχείων σε εμπόλεμες ζώνες, κατέγραψε «41 ημέρες βομβαρδισμών» στη Νιάλα μέσα σε τρεις μήνες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.