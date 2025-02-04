Το Σουδάν, όπου οι εχθροπραξίες δεν γνωρίζουν καμιά ανάπαυλα έπειτα από σχεδόν δυο χρόνια καταστροφικού πολέμου, έζησε χθες Δευτέρα εξαιρετικά πολυαίμακτη μέρα: δυο επιθέσεις εναντίον μεγάλων πόλεων στο νότιο και στο δυτικό τμήμα της χώρας άφησαν πίσω τους 65 νεκρούς και 133 τραυματίες, σύμφωνα με πηγές σε νοσοκομεία.

Με αυτό το φόντο, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε την ανησυχία του για πληροφορίες που κάνουν λόγο περί εκτελέσεων αμάχων με συνοπτικές διαδικασίες σε βόρειο τομέα της πρωτεύουσας Χαρτούμ από δυνάμεις που πρόσκεινται στον τακτικό στρατό, σε πόλεμο με τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) από τη 15η Απριλίου 2023.

Πολυαίμακτη επίθεση στον Νότο

Στον νότο, αντάρτες που ανήκουν στην οργάνωση Λαϊκό Κίνημα Απελευθέρωσης του Σουδάν-Βορράς (SPLM-N), υπό τον Αμπντελαζίζ αλ Χίλου, στοχοποίησαν με πυροβόλα την Καντούγκλι, την πρωτεύουσα της πολιτείας του Νότιου Κορντοφάν, υπό τον έλεγχο των σουδανικών ενόπλων δυνάμεων (ΣΕΔ).

Ο βομβαρδισμός «προκάλεσε τον θάνατο 40 ανθρώπων και τραυμάτισε άλλους 70», συνόψισε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στο μεγαλύτερο νοσοκομείο στην Καντούγκλι, μιλώντας υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας του Νότιου Κορντοφάν, ο Μοχάμεντ Ιμπραήμ, δήλωσε ότι η επίθεση «στοχοποίησε αγορά της Καντούγκλι» και είχε σκοπό «να αποσταθεροποιήσει» το Σουδάν.

Υποσχέθηκε να «καθαρίσει τα βουνά γύρω από την Καντούγκλι» από τις δυνάμεις του SPLM-N.

Το κίνημα ανταρτών, που δρα κυρίως στις πολιτείες του Νότιου Κορντοφάν και του Μπλε Νείλου, αναμετράται τόσο με τις ΣΕΔ, όσο και με τις ΔΤΥ από το ξέσπασμα του πολέμου.

Πολύνεκρος βομβαρδισμός σημειώθηκε επίσης στο δυτικό τμήμα της χώρας

«Αεροπορικό πλήγμα του στρατού στη συνοικία του Σινεμά στη Νιάλα σκότωσε 25 ανθρώπους και τραυμάτισε (άλλους) 63», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ιατρική πηγή υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Η Νιάλα, η πρωτεύουσα της πολιτείας του Νότιου Νταρφούρ, ελέγχεται από τις ΔΤΥ, όπως σχεδόν το σύνολο της αχανούς περιοχής του Νταρφούρ.

Τα πολύνεκρα επεισόδια καταγράφονται καθώς ο στρατός προελαύνει αποσπώντας από τους παραστρατιωτικούς εδάφη στο Μπαχρί, στο βόρειο τμήμα της Χαρτούμ.

Την περασμένη εβδομάδα, έσπασε την πολιορκία του αρχηγείου του στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Το Σάββατο, πολυσύχναστη αγορά της Ομντουρμάν, δίδυμης πόλης της Χαρτούμ, που ελέγχεται από τον στρατό, έγινε στόχος επίθεσης με 60 νεκρούς και πάνω από 150 τραυματίες.

Στην άλλη πλευρά του Νείλου, στην πρωτεύουσα, αεροπορική επιδρομή σε περιοχή ελεγχόμενη από τις ΔΤΥ σκότωσε δυο αμάχους και τραυμάτισε δεκάδες άλλους, σύμφωνα με τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

Και οι δυο πλευρές κατηγορούνται πως βάζουν στο στόχαστρο αμάχους και βομβαρδίζουν αδιακρίτως πυκνοκατοικημένες περιοχές.

Οι απώλειες, ο υποσιτισμός και οι εκτοπισμένοι

Ο πόλεμος έχει στοιχίσει τη ζωή δεκάδων αν όχι εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, έχει ξεριζώσει πάνω από 12 εκατομμύρια ανθρώπους και ισοπέδωσε μεγάλο μέρος των ήδη εύθραυστων υποδομών του Σουδάν, αναγκάζοντας ειδικά τις περισσότερες δομές υγείας να κλείσουν.

Ο Γενικός Γραμματέας εξέφρασε ανησυχία χθες για τις πληροφορίες περί εκτέλεσης αμάχων με συνοπτικές διαδικασίες μετά την προέλαση του στρατού στο βόρειο Χαρτούμ.

«Πολλά θύματα κατάγονταν από το Νταρφούρ ή περιοχές του Κορντοφάν», τόνισε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των διαπιστευμένων συντακτών ο εκπρόσωπος του Στεφάν Ντουζαρίκ.

«Γυναίκες, παιδιά και άνδρες πληρώνουν το τίμημα των ακατάπαυστων μαχών», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ), μέρος του συστήματος του ΟΗΕ, επισήμανε χθες πως πάνω από 600.000 εκτοπίστηκαν εξαναγκαστικά στο Βόρειο Νταρφούρ από τον Απρίλιο του 2024.

Ο ΔΟΜ αναφέρθηκε σε 95 «συμβάντα» σε κοινότητες του Βόρειου Νταρφούρ, τα μισά και πλέον από τα οποία καταγράφτηκαν στην πρωτεύουσα της πολιτείας αυτής, την Ελ Φάσερ, που πολιορκούν οι ΔΤΥ.

«Τα συμβάντα αυτά εκτόπισαν περίπου 605.257 ανθρώπους», σύμφωνα με έκθεσή του.

Από την πλευρά του το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) των Ηνωμένων Εθνών εξέφρασε ανησυχία για την «κλιμάκωση της βίας και τις ακατάπαυστες επιθέσεις εναντίον αμάχων».

Η Κλεμεντάιν Νκουέτα-Σαλάμι, συντονίστρια του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις στο Σουδάν, υπογράμμισε πως «η εσκεμμένη στόχευση περιοχών όπου ζουν άμαχοι επιδεικνύει κατάφωρη περιφρόνηση για την ανθρώπινη ζωή και θεμελιώδεις αξίες του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου».

Ακόμη, το OCHA ανέφερε πως είναι «σοβαρά ανήσυχο για την αύξηση των κρουσμάτων οξέος υποσιτισμού στην πολιτεία της Χαρτούμ, όπου πληροφορίες κάνουν λόγο για πάνω από 70 θανάτους εξαιτίας της πείνας, κυρίως παιδιών».

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, «τον Ιανουάριο, καταγράφτηκαν πάνω από 1.100 κρούσματα ακραίου οξέος υποσιτισμού σε τρεις συνοικίες της Ομντουρμάν», της δίδυμης πόλης της Χαρτούμ.

Πηγή: skai.gr

