Σουδάν: Επίθεση με drone εναντίον νοσοκομείου - 70 νεκροί

Η επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους χθες, Σάββατο, εναντίον του κυριότερου νοσοκομείου της Ελ Φάσερ, μιας πόλης που τελεί υπό πολιορκία στο δυτικό Σουδάν, προκάλεσε τον θάνατο 70 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 19, ανακοίνωσε σήμερα ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

«Η φρικτή επίθεση κατά του σαουδαραβικού νοσοκομείου της Ελ Φάσερ, στο Σουδάν, προκάλεσε 70 θανάτους και 19 τραυματισμούς μεταξύ των ασθενών και εκείνων που τους συνόδευαν», δήλωσε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους σε μήνυμα που αναρτήθηκε στο X.

«Την ώρα της επίθεσης, το νοσοκομείο ήταν γεμάτο ασθενείς που ελάμβαναν φροντίδα», πρόσθεσε.

Ιατρική πηγή είχε κάνει προηγουμένως λόγο στο Γαλλικό Πρακτορείο για 67 νεκρούς.

#راديو_دبنقا

قالت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر إن

67 شخصا قتلوا وأصيب العشرات في قصف شنته قوات الدعم السريع على المستشفى السعودي بالفاشر مساء أمس في الفاشر بمسيرة استراتيجية.. pic.twitter.com/GheAotntOO — Daily Sudan Post (@DailySudanPost) January 25, 2025

Ο Τέντρος προειδοποίησε πως η πρόσβαση σε υγειονομική φροντίδα στην Ελ Φάσερ "ήταν ήδη πολύ περιορισμένη", καθώς οι περισσότερες εγκαταστάσεις ήταν κλειστές λόγω των σφοδρών μαχών.

Το σαουδαραβικό νοσοκομείο, που είναι «το μοναδικό νοσοκομείο που λειτουργεί στην Ελ Φάσερ, παρέχει υπηρεσίες όπως γυναικολογικές-μαιευτικές, παθολογικές, χειρουργικές και παιδιατρικές, καθώς και ένα κέντρο διατροφής», είπε ο Τέντρος.

Εξάλλου, το σαουδαραβικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε σε ανακοίνωσή του την επίθεση στο νοσοκομείο την οποία χαρακτήρισε «παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου» καλώντας για την «προστασία των υγειονομικών και των εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις».

Από τον Απρίλιο του 2023, το Σουδάν βρίσκεται στη δίνη ενός άγριου πολέμου ανάμεσα στον σουδανικό στρατό και τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ).

Οι ΔΤΥ ελέγχουν πολλές περιοχές της χώρας μεταξύ των οποίων σχεδόν το σύνολο της τεράστιας δυτικής περιοχής Νταρφούρ και πολιορκούν από τον Μάιο την Ελ Φάσερ, μία πόλη δύο εκατομμυρίων κατοίκων και πρωτεύουσα της πολιτείας Βόρειο Νταρφούρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

