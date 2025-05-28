Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αιματηρό επεισόδιο με πέντε τραυματίες σε εμπορικό κέντρο στο Κονέκτικατ (Βίντεο)

Η αστυνομία πιστεύει πως ο δράστης γνώριζε τα θύματα και ότι οι πυροβολισμοί ακολούθησαν μια διαμάχη που κλιμακώθηκε γρήγορα

Κονέκτικατ

Πέντε άτομα τραυματίστηκαν σε πυροβολισμούς σε εμπορικό κέντρο του Κονέκτικατ, ανακοίνωσε η αστυνομία την Τρίτη.

Ο Αρχηγός της Αστυνομίας του Γουότερμπέρι Φερνάντο Σπατζιόλο, δήλωσε ότι οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν στην κλήση για περιστατικό ταραχών στο Brass Mill Center γύρω στις 4:40 μ.μ.

Το Brass Mill Center βρίσκεται κοντά στην Ι-84 στο Γουότερμπέρι, περίπου 50 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Χάρτφορντ, της πρωτεύουσας του Κονέκτικατ.

Ο Σπατζιόλο σε συνέντευξη Τύπου έξω από το εμπορικό κέντρο, είπε ότι όλα τα θύματα μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία, αν και αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες για τη σοβαρότητα των τραυμάτων τους. Σημείωσε ωστόσο ότι η αστυνομία πιστεύει πως ο δράστης, ο οποίος ήταν οπλισμένος με ημιαυτόματο πιστόλι, γνώριζε τα θύματα και ότι οι πυροβολισμοί ακολούθησαν μια διαμάχη που κλιμακώθηκε γρήγορα.

Επιπλέον, ο Αρχηγός της Αστυνομίας του Γουότερμπέρ είπε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις, αλλά πιστεύουν ότι δεν υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος για το κοινό.

«Δεν πιστεύουμε ότι ήταν μια τυχαία πράξη βίας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΗΠΑ εμπορικό κέντρο πυροβολισμοί
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark