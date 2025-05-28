Πέντε άτομα τραυματίστηκαν σε πυροβολισμούς σε εμπορικό κέντρο του Κονέκτικατ, ανακοίνωσε η αστυνομία την Τρίτη.

🇺🇸BREAKING | CONNECTICUT MALL SHOOTING: 4 HURT, NO DEATHS, SUSPECT AT LARGE



Imagine being at the Brass Mill Center, a bustling shopping mall in Waterbury, Connecticut, when gunfire breaks out.



4 people were reportedly shot today in what police think started as an argument that… pic.twitter.com/3pgWrhUeFm May 27, 2025

Ο Αρχηγός της Αστυνομίας του Γουότερμπέρι Φερνάντο Σπατζιόλο, δήλωσε ότι οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν στην κλήση για περιστατικό ταραχών στο Brass Mill Center γύρω στις 4:40 μ.μ.

Το Brass Mill Center βρίσκεται κοντά στην Ι-84 στο Γουότερμπέρι, περίπου 50 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Χάρτφορντ, της πρωτεύουσας του Κονέκτικατ.

Ο Σπατζιόλο σε συνέντευξη Τύπου έξω από το εμπορικό κέντρο, είπε ότι όλα τα θύματα μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία, αν και αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες για τη σοβαρότητα των τραυμάτων τους. Σημείωσε ωστόσο ότι η αστυνομία πιστεύει πως ο δράστης, ο οποίος ήταν οπλισμένος με ημιαυτόματο πιστόλι, γνώριζε τα θύματα και ότι οι πυροβολισμοί ακολούθησαν μια διαμάχη που κλιμακώθηκε γρήγορα.

Επιπλέον, ο Αρχηγός της Αστυνομίας του Γουότερμπέρ είπε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις, αλλά πιστεύουν ότι δεν υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος για το κοινό.

«Δεν πιστεύουμε ότι ήταν μια τυχαία πράξη βίας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Breaking | American media: Shooting inside a shopping center in Waterbury, Connecticut, with the extent of injuries still unknown pic.twitter.com/y0wnqt7tUo — Yasser alkhader (@AlkhaderYasser) May 27, 2025

Πηγή: skai.gr

