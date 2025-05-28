Τραμπ: Δωρεάν ο «Χρυσός Θόλος» στον Καναδά αν γίνει η 51η πολιτεία των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε ανάρτησή του στο Truth Social την Τρίτη ότι μια ασπίδα αντιπυραυλικής άμυνας «Golden Dome» (Χρυσός Θόλος), στην οποία είχε δηλώσει προηγουμένως ότι ο Καναδάς ήθελε να συμμετάσχει, θα κοστίσει στην Οτάβα 61 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Τραμπ, ο οποίος έχει επανειλημμένα καλέσει τον βόρειο γείτονά του να γίνει η 51η πολιτεία των ΗΠΑ, δήλωσε ότι ο Καναδάς θα μπορούσε να ενταχθεί δωρεάν στο προτεινόμενο σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας, μόνο αν γίνει μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Καναδάς έχει εκφράσει ενδιαφέρον για το σύστημα πυραυλικής άμυνας και ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η χώρα εξετάζει πιθανές επενδύσεις στο προτεινόμενο έργο, ύψους 175 δισεκατομμυρίων δολαρίων, επιβεβαιώνοντας ότι η χώρα του είχε πραγματοποιήσει «υψηλού επιπέδου» συνομιλίες για το θέμα.

«Είπα στον Καναδά, ο οποίος θέλει πολύ να γίνει μέρος του φανταστικού μας Συστήματος «Golden Dome», ότι θα κοστίσει 61 δισεκατομμύρια δολάρια αν παραμείνουν μια ξεχωριστή, αλλά άνιση, χώρα», ανέφερε ο Τραμπ στο δίκτυο κοινωνικής δικτύωσης. «Αλλά (θα) κοστίσει ΜΗΔΕΝ ΔΟΛΑΡΙΑ αν γίνουν η πολυπόθητη 51η Πολιτεία μας. Το σκέφτονται!», επέμεινε.

Δεν υπήρξε άμεση απάντηση από τον Καναδά στις δηλώσεις του Τραμπ.

Ο Τραμπ παρουσίασε τα σχέδια για το σύστημα «Golden Dome» την περασμένη εβδομάδα, λέγοντας ότι το συνολικό κόστος θα φτάσει περίπου τα 175 δισεκατομμύρια δολάρια και ότι θα είναι επιχειρησιακό μέχρι το τέλος της θητείας του, το 2029.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το σχέδιο αντιμετωπίζει τεράστιες τεχνικές και πολιτικές προκλήσεις και πιθανώς θα κοστίσει πολύ περισσότερο από ό,τι έχει υπολογίσει ο Τραμπ για να επιτύχει τους στόχους του.

«Δεν είναι προς πώληση»

Τα μέλη του ΝΑΤΟ, Καναδάς και Ηνωμένες Πολιτείες, είναι εταίροι στην αμυντική συνεργασία μέσω της Βόρειας Αμερικανικής Διοίκησης Αεροπορικής Άμυνας (NORAD).

Ωστόσο, το σχέδιο φαίνεται τώρα να προσθέτει ένταση στις σχέσεις που έχει προκαλέσει ο Τραμπ με τον Καναδά.

Ο Κάρνεϊ απέρριψε ευγενικά αλλά κατηγορηματικά τις εκκλήσεις του Τραμπ για ένωση του Καναδά με τις ΗΠΑ όταν επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο νωρίτερα αυτόν τον μήνα, δηλώνοντας ότι η χώρα του «δεν είναι προς πώληση».

Ο Καναδός πρωθυπουργός και ο Τραμπ φάνηκε, ωστόσο, να εξομαλύνουν κάποιες εντάσεις σχετικά με τους δασμούς που έχει επιβάλει ο Αμερικανός πρόεδρος στο Οτάβα.

