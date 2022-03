Να συνεχιστεί η πίεση στη Ρωσία και να ενταθούν οι κυρώσεις ζήτησε από τον Όλαφ Σολτς ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοινώνοντας νέα επικοινωνία με τον καγκελάριο.



«Συζήτησα με τον Καγκελάριο Όλαφ Σολτς την πορεία της διαπραγματευτικής διαδικασίας. Αναφέρθηκα στην πρόοδο της αντιμετώπισης της επιθετικότητας και των εγκλημάτων της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Εξέφρασα ευγνωμοσύνη για τη βοήθεια που παρείχε η Γερμανία. Η πίεση στη Ρωσία πρέπει να συνεχιστεί, οι κυρώσεις πρέπει να ενταθούν» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ουκρανίας.



Ο Ζελένσκι είπε νωρίτερα ότι είχε μιλήσει με τον Ιταλό πρωθυπουργό, Μάριο Ντράγκι, για να «συζητήσουν την πορεία αντιμετώπισης της ρωσικής επιθετικότητας».



«Εκτιμούμε την προθυμία της Ιταλίας να συμμετάσχει στη δημιουργία ενός συστήματος εγγυήσεων ασφάλειας για την Ουκρανία», είπε.



Discussed with Chancellor @OlafScholz the course of the negotiation process. Reported on the progress of countering aggression and crimes of the Russian Federation. Expressed gratitude for the help provided by 🇩🇪. Pressure on Russia must continue, sanctions must be intensified.