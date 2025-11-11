Πληθαίνουν οι αναφορές ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν διασπάσει τις ουκρανικές άμυνες στην ανατολική περιφέρεια της Ζαπορίζια και έχουν προχωρήσει προς τη Χουλιαίπολη, με το Κίεβο να παραδέχεται ότι η κατάσταση είναι δύσκολη. Ο ίδιος ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι παραδέχθηκε την Τρίτη, επικαλούμενος αναφορά από τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων της χώρας Ολεξάντρ Σίρσκι, ότι η κατάσταση σε Ζαπορίζια και Ποκρόβσκ είναι δύσκολη.

Η Χουλιαίπολη βρίσκεται περίπου 90-100 χιλιόμετρα ανατολικά της Ζαπορίσια, και είναι μια σημαντική περιοχή κοντά στη γραμμή του μετώπου (γραμμή επαφής) στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας.



Η ουκρανική ΜΚΟ DeepState αναφέρει ότι μια σημαντική προώθηση κοντά στον ποταμό Γιαντσούρ επέτρεψε στα ρωσικά στρατεύματα να προχωρήσουν από τα βορειοανατολικά, απειλώντας την πόλη με μερική περικύκλωση. Παρουσιάζεται βιντεοχάρτης της DeepState με την πρόοδο των ρωσικών δυνάμεων:

The front in the Zaporizhzhia direction is collapsing



Russian forces have broken through Ukrainian defenses in eastern Zaporizhzhia Oblast and advanced toward Huliaipole, according to OSINT channels.



The DeepState project reports that a breakthrough near the Yanchur River… pic.twitter.com/lzhVHB6pSc — NEXTA (@nexta_tv) November 11, 2025



Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταλάβει δεκάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα - συμπεριλαμβανομένων των χωριών Σλάντκε, Νόβοε και Νοβονικολάγιεφκα - και έχουν ξεκινήσει μάχες για το Ροβνοπόλ, μόλις 11 χλμ. από τη Χουλιαίπολη.



Οι ειδικοί περιγράφουν την κατάσταση ως «τοπική κατάρρευση των αμυντικών δυνάμεων». Τα ρωσικά στρατεύματα προχωρούν 4-5 χλμ. ανά λίγες ημέρες, ενώ οι ουκρανικές δυνάμεις αγωνίζονται να οχυρωθούν σε νέες θέσεις.



Οι στρατιωτικοί αναλυτές προειδοποιούν ότι εάν συνεχιστεί αυτός ο ρυθμός, η πόλη θα μπορούσε να περικυκλωθεί ή να καταληφθεί εντός δύο εβδομάδων.



Η Χουλιαίπολη, κάποτε πόλη 13.000 κατοίκων, παραμένει ένα στρατηγικά σημαντικό σταυροδρόμι στην ανατολική Ουκρανία.

«Δύσκολη κατάσταση»

Η κατάσταση στον τομέα της Χουλιαίπολης παραμένει δύσκολη λόγω των προσπαθειών του εχθρού να απωθήσει τις ουκρανικές μονάδες προς το Ζελένι Χάι, το Βέσελε, το Ριβνοπόλια και το Γιαμπλούκοβε παραδέχθηκε τη Δευτέρα ο Βλαντισλάβ Βολόσιν, εκπρόσωπος των Νότιων Ουκρανικών Αμυντικών Δυνάμεων σε ανταποκριτή της Ukrinform.



«Η κατάσταση στον τομέα της Χουλιαίπολης είναι αρκετά δύσκολη, καθώς ο εχθρός προσπαθεί ενεργά να απωθήσει τις μονάδες μας προς το Ζελένι Χάι, το Βέσελε, το Ριβνοπόλια και το Γιαμπλούκοβε. Επιπλέον, συνεχίζονται σφοδρές μάχες κοντά στο χωριό Σολόντκε», δήλωσε ο εκπρόσωπος.



Ο Βολόσιν πρόσθεσε επίσης ότι οι εχθροί προσπαθούν στην παρούσα φάση να δημιουργήσουν οχυρά στα χωριά Ουσπενίβκα, Ριβνοπόλια, Γιαμπλούκοβε και Σολόντκε, αλλά οι ουκρανικές δυνάμεις ματαιώνουν τις προσπάθειές τους.



«[Οι εχθροί] δεν τα καταφέρνουν. Οι μονάδες εφόδου μας εμπλέκονται σε σφοδρές μάχες κοντά σε αυτούς τους οικισμούς», διαβεβαίωσε.

Σκηνές από «Mad Max» στο Ποκρόβσκ

Η Μόσχα εντείνει την πίεση στην ανατολική Ουκρανία, προωθώντας τις δυνάμεις της στο Ποκρόβσκ, σε μια επίθεση που θυμίζει σκηνές από το Mad Max, καθώς Ρώσοι στρατιώτες πάνω σε μοτοσικλέτες και κατεστραμμένα οχήματα κινούνται μέσα στην ομίχλη την ώρα που το Κίεβο δίνει μάχη για να κρατήσει «την πύλη προς το Ντόνετσκ».

Ρώσοι στρατιωτικοί μπλόγκερ δημοσίευσαν την Τρίτη ένα βίντεο που φέρεται να δείχνει ρωσικές δυνάμεις να εισέρχονται στο Ποκρόβσκ μέσα από έναν ομιχλώδη δρόμο, σκηνές που πολλοί χρήστες του Telegram παρομοίασαν με το «Mad Max», την ταινία του 1979 που εκτυλίσσεται σε ένα μετα-αποκαλυπτικό τοπίο.

Το βίντεο δείχνει Ρώσους στρατιώτες πάνω σε μοτοσικλέτες και σε ένα ετερόκλητο πλήθος αυτοκινήτων και άλλων οχημάτων, πολλά από τα οποία χωρίς πόρτες ή παράθυρα, να κινούνται σε δρόμο γεμάτο συντρίμμια, ενώ στρατιώτες παρακολουθούν από τα πλάγια. Κάποιοι Ρώσοι φαίνονται να κάθονται στην οροφή ενός κατεστραμμένου οχήματος, ενώ ένα drone διακρίνεται δίπλα στον δρόμο.

Το πρακτορείο Reuters επιβεβαίωσε ότι το βίντεο έχει τραβηχτεί στο Ποκρόβσκ, συγκρίνοντας τη διάταξη του δρόμου, τις πινακίδες, τον πυλώνα κοινής ωφέλειας και τα δέντρα που εμφανίζονται στα πλάνα με αρχειακό και δορυφορικό υλικό της περιοχής. Ωστόσο, δεν κατέστη δυνατό να επαληθευθεί ανεξάρτητα η ημερομηνία λήψης του βίντεο.

«Πύλη προς το Ντόνετσκ»

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της προώθησαν τις θέσεις τους βαθύτερα στις ανατολικές ουκρανικές πόλεις Ποκρόβσκ και Κουπιάνσκ την Τρίτη, την ώρα που ο πόλεμος στο ανατολικό μέτωπο παραμένει σε πλήρη εξέλιξη.

Η Μόσχα υποστηρίζει ότι η κατάληψη του Ποκρόβσκ, που τα ρωσικά ΜΜΕ αποκαλούν «πύλη προς το Ντόνετσκ», θα της δώσει στρατηγικό πλεονέκτημα για να κινηθεί βόρεια, προς τις δύο μεγαλύτερες πόλεις που εξακολουθούν να ελέγχονται από την Ουκρανία στην περιοχή του Ντόνετσκ, το Κραματόρσκ και το Σλοβιάνσκ.

Η Ρωσία απειλεί το Ποκρόβσκ εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο, εφαρμόζοντας μια κίνηση “λαβίδας” με στόχο να περικυκλώσει την πόλη και να πλήξει τις ουκρανικές γραμμές ανεφοδιασμού, αποφεύγοντας, αυτή τη φορά, τις φονικές μετωπικές επιθέσεις που χρησιμοποίησε για την κατάληψη του Μπαχμούτ το 2023.

Σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό, περίπου 300 Ρώσοι στρατιώτες βρίσκονται ήδη μέσα στην πόλη, ενώ η Μόσχα εντείνει τις τελευταίες ημέρες τις προσπάθειές της να στείλει ενισχύσεις, εκμεταλλευόμενη την πυκνή ομίχλη που καλύπτει την περιοχή.

Αντικρουόμενες εκδοχές Μόσχας και Κιέβου

Η Μόσχα και το Κίεβο παρουσιάζουν αντίθετες εκδοχές για τη μάχη του Ποκρόβσκ: η Ρωσία υποστηρίζει εδώ και ημέρες ότι η πόλη έχει περικυκλωθεί, ενώ η Ουκρανία διαψεύδει ότι η Μόσχα την ελέγχει, επιμένοντας ότι παραμένει εφικτός ο ανεφοδιασμός της γειτονικής πόλης Μίρνογραντ.

Ανοιχτές πηγές χαρτογράφησης του πεδίου μάχης από και τις δύο πλευρές δείχνουν ότι η Ρωσία έχει πραγματοποιήσει μία κίνηση “λαβίδας” γύρω από την πόλη, ενώ το Κίεβο έχει αντεπιτεθεί στην περιοχή του Ντομπροπίλια.

Ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής της Ουκρανίας, Ολεξάντρ Σίρσκι, δήλωσε σε συνέντευξή του στη New York Post ότι η Ρωσία έχει συγκεντρώσει περίπου 150.000 στρατιώτες για την επιχείρηση κατάληψης του Ποκρόβσκ, με μηχανοκίνητες μονάδες και ταξιαρχίες πεζοναυτών να συμμετέχουν στην επίθεση.

Παράλληλα, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι έθεσε υπό πλήρη έλεγχο το ανατολικό τμήμα του Κουπιάνσκ, στην περιφέρεια του Χαρκίβ, και ότι προελαύνει ενεργά βορειοδυτικά και ανατολικά του Ποκρόβσκ. Σύμφωνα με τη Μόσχα, οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν επίσης τον οικισμό Νοβουσπένιβσκε, στη νοτιοανατολική περιφέρεια της Ζαπορίζια.

