Οι τέσσερις χώρες της Μεσογείου -Ελλάδα, Κύπρος, Ισπανία και Ιταλία- καθίστανται δικαιούχες του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Αλληλεγγύης εν μέσω μεταναστευτικής πίεσης όταν τεθεί σε ισχύ το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο της ΕΕ, στα μέσα του 2026, ανακοίνωσε την Τρίτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στην ίδια ανακοίνωση, η Επιτροπή γνωστοποίησε ότι θα προκηρύξει διαγωνισμό ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ για την προμήθεια συστημάτων drone και αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής επιτήρησης των συνόρων.



