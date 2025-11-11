CNN: Η Βρετανία αναστέλλει την ανταλλαγή ορισμένων πληροφοριών με τις ΗΠΑ μετά τα πλήγματα σε σκάφη

Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν μοιράζεται πλέον πληροφορίες με τις ΗΠΑ σχετικά με ύποπτα πλοία που διακινούν ναρκωτικά στην Καραϊβική, επειδή δεν θέλει να είναι «συνένοχος» σε στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ και πιστεύει ότι οι επιθέσεις είναι παράνομες, δήλωσαν στο CNN πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Η απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου σηματοδοτεί μια σημαντική ρήξη με τον στενότερο σύμμαχό του και εταίρο του στην ανταλλαγή πληροφοριών και υπογραμμίζει τον αυξανόμενο σκεπτικισμό σχετικά με τη νομιμότητα της εκστρατείας του αμερικανικού στρατού στη Λατινική Αμερική, όπως αναφέρει το CNN.

Για χρόνια, το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο ελέγχει μια σειρά από εδάφη στην Καραϊβική όπου έχει βάση των μυστικών του υπηρεσιών, έχει βοηθήσει τις ΗΠΑ να εντοπίσουν πλοία που είναι ύποπτα για μεταφορά ναρκωτικών, ώστε η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ να μπορεί να τα αναχαιτίσει, ανέφεραν οι πηγές. Αυτό σήμαινε ότι τα πλοία θα αναχαιτίζονταν, το πλήρωμά τους θα κρατούταν και τα ναρκωτικά θα κατασχέονταν.

Οι πληροφορίες συνήθως αποστέλλονταν στην Κοινή Δια-υπηρεσιακή Ομάδα Εργασίας Νότου (Joint Interagency Task Force South), μια ομάδα που σταθμεύει στη Φλόριντα και περιλαμβάνει εκπροσώπους από διάφορα έθνη-εταίρους και εργάζεται για τη μείωση του παράνομου εμπορίου ναρκωτικών.

Ωστόσο, λίγο μετά την έναρξη των θανατηφόρων επιθέσεων των ΗΠΑ εναντίον των σκαφών τον Σεπτέμβριο, υπήρξε ανησυχία από το Ηνωμένο Βασίλειο ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν πληροφορίες που τους δίνουν οι Βρετανοί για τους στόχους τους. Βρετανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι οι στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ, οι οποίες έχουν σκοτώσει 76 άτομα, παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, ανέφεραν οι πηγές. Η παύση των πληροφοριών ξεκίνησε πριν από ένα μήνα, ανέφεραν, σύμφωνα με το CNN.

Ο επικεφαλής της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι οι επιθέσεις παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και ισοδυναμούν με «εξωδικαστική δολοφονία». Το Ηνωμένο Βασίλειο συμφωνεί με αυτή την εκτίμηση, ανέφεραν οι πηγές στο CNN.

Η βρετανική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον, το Πεντάγωνο και ο Λευκός Οίκος δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχολιασμό, αναφέρει το CNN.

Πριν ο αμερικανικός στρατός αρχίσει τα πλήγματα σε σκάφη τον Σεπτέμβριο, η καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών γινόταν από τις αρχές επιβολής του νόμου και την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ, τα μέλη των καρτέλ και οι λαθρέμποροι ναρκωτικών αντιμετωπίζονταν ως εγκληματίες με δικαίωμα νόμιμης διαδικασίας - κάτι στο οποίο το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν πρόθυμο να βοηθήσει, ανέφεραν οι πηγές.

Ωστόσο, η κυβέρνηση Τραμπ έχει υποστηρίξει ότι ο αμερικανικός στρατός μπορεί νόμιμα να σκοτώσει ύποπτους διακινητές επειδή αποτελούν άμεση απειλή για τους Αμερικανούς και είναι «εχθροί μαχητές» που βρίσκονται σε «ένοπλη σύγκρουση» με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με υπόμνημα που έστειλε η κυβέρνηση στο Κογκρέσο. Το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Δικαιοσύνης εξέδωσε γνωμοδότηση, η οποία εξακολουθεί να είναι απόρρητη, ενισχύοντας αυτό το επιχείρημα, ανέφερε το CNN, και ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει ορισμένα καρτέλ ναρκωτικών ως «ξένες τρομοκρατικές ομάδες». Ο Λευκός Οίκος έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι οι ενέργειες της κυβέρνησης «συμμορφώνονται πλήρως με το Δίκαιο των Ένοπλων Συγκρούσεων», τον τομέα του διεθνούς δικαίου που έχει σχεδιαστεί για την πρόληψη επιθέσεων κατά αμάχων.

Τι λένε ειδικοί

Ωστόσο, ειδικοί νομικοί λένε ότι ο Νόμος περί Ένοπλων Συγκρούσεων ισχύει για τους αμάχους εμπόρους ναρκωτικών και ο χαρακτηρισμός μιας ομάδας ως ξένης τρομοκρατικής οργάνωσης δεν εξουσιοδοτεί αυτόματα τη χρήση θανατηφόρας βίας. Αρκετά σκάφη που επλήγησαν από τις ΗΠΑ είτε ήταν ακίνητα είτε περιστρέφονταν όταν δέχτηκαν επίθεση, ανέφερε το CNN, υπονομεύοντας τον ισχυρισμό της κυβέρνησης ότι αποτελούσαν άμεση απειλή που δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί μέσω αναχαίτισης και σύλληψης.

Ανώτεροι αξιωματούχοι της άμυνας των ΗΠΑ εξέφρασαν επίσης σκεπτικισμό για τη στρατιωτική εκστρατεία. Ο διοικητής της Νότιας Διοίκησης των ΗΠΑ, Ναύαρχος Άλβιν Χόλσεϊ, παραιτήθηκε κατά τη διάρκεια μιας τεταμένης συνάντησης τον περασμένο μήνα με τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και τον Πρόεδρο του Κοινού Επιτελείου Στρατού, αφού έθεσε ερωτήματα σχετικά με τη νομιμότητα των επιθέσεων, ανέφερε το CNN. Ο Χόλσεϊ θα αποχωρήσει από τη θέση του τον Δεκέμβριο, μόλις ένα χρόνο μετά τη θητεία του ως επικεφαλής της SOUTHCOM.

Δικηγόροι που ειδικεύονται στο διεθνές δίκαιο στο Γραφείο Γενικού Συμβούλου του Υπουργείου Άμυνας έχουν επίσης εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τη νομιμότητα των επιθέσεων, ανέφερε το CNN. Πολλοί νυν και πρώην ένστολοι δικηγόροι δήλωσαν στο CNN ότι οι επιθέσεις δεν φαίνονται νόμιμες. Ο εκπρόσωπος του Χέγκσεθ έχει αρνηθεί προηγουμένως ότι δικηγόρος που εμπλέκεται στις επιχειρήσεις έχει διαφωνήσει.

Αποστασιοποίηση και από Καναδά

Ο Καναδάς, ένας άλλος βασικός σύμμαχος των ΗΠΑ που έχει βοηθήσει την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ να αναχαιτίσει ύποπτους εμπόρους ναρκωτικών στην Καραϊβική για σχεδόν δύο δεκαετίες, έχει επίσης αποστασιοποιηθεί από τις στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ. Οι πηγές δήλωσαν στο CNN ότι ο Καναδάς σκοπεύει να συνεχίσει τη συνεργασία του με την Ακτοφυλακή, που ονομάζεται Επιχείρηση Καραϊβική. Ωστόσο, η χώρα έχει καταστήσει σαφές στις ΗΠΑ ότι δεν θέλει να χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες της για να βοηθήσουν στη στόχευση σκαφών για θανατηφόρες επιθέσεις, δήλωσαν οι πηγές στο CNN.

Ένας εκπρόσωπος της άμυνας του Καναδά δήλωσε στον καναδικό Τύπο τον περασμένο μήνα ότι «είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι δραστηριότητες των Καναδικών Ενόπλων Δυνάμεων στο πλαίσιο της Επιχείρησης Καραϊβική, που διεξάγονται σε συντονισμό με την Ακτοφυλακή των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι ξεχωριστές και διακριτές» από τις στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ σε ύποπτα πλοία μεταφοράς ναρκωτικών.

Πηγή: skai.gr

