Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι παραδέχθηκε την Τρίτη, επικαλούμενος αναφορά από τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων της χώρας Ολεξάντρ Σίρσκι, ότι η κατάσταση σε σημαντικές περιοχές του μετώπου είναι δύσκολη.



«Το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής είναι τώρα στην κατεύθυνση του Ποκρόβσκ και στην περιοχή Ζαπορίζια, όπου οι Ρώσοι αυξάνουν τον αριθμό και την κλίμακα των επιθέσεων. Η κατάσταση εκεί είναι δύσκολη, και ιδιαίτερα λόγω των καιρικών συνθηκών που ευνοούν τις (ρωσικές) επιθέσεις. Αλλά συνεχίζουμε να καταστρέφουμε τον κατακτητή» δηλώνει χαρακτηριστικά ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Telegram.



«Ευχαριστώ κάθε μονάδα μας, κάθε στρατιώτη που εμπλέκεται στην προστασία των ουκρανικών θέσεων. Η κατάσταση στο Κουπιάνσκ είναι λίγο πιο εύκολη: οι στρατιώτες μας έχουν αποτελέσματα, και αυτή είναι μια τάση εδώ και αρκετές εβδομάδες» σημειώνει ο Ζελένσκι.



«Συζητήσαμε επίσης με τον Αρχιστράτηγο (σ.σ Σίρσκι) την προετοιμασία των επιθέσεών μας βαθιά στο ρωσικό έδαφος - συγκεκριμένες κατευθύνσεις και αναμενόμενα αποτελέσματα».



«Οι ουκρανικές κυρώσεις μακροπρόθεσμα θα πρέπει να ισχύουν κάθε μέρα, και αυτό επιτυγχάνεται» καταλήγει ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Η Μόσχα εντείνει την πίεση στην ανατολική Ουκρανία, προωθώντας τις δυνάμεις της στο Ποκρόβσκ, σε μια επίθεση που θυμίζει σκηνές από το Mad Max, καθώς Ρώσοι στρατιώτες πάνω σε μοτοσικλέτες και κατεστραμμένα οχήματα κινούνται μέσα στην ομίχλη την ώρα που το Κίεβο δίνει μάχη για να κρατήσει «την πύλη προς το Ντόνετσκ».

Πηγή: skai.gr

