Ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής της Ουκρανίας, Ολεξάντρ Σίρσκι, αναγνώρισε την Τρίτη ότι η κατάσταση του στρατού έχει «επιδεινωθεί σημαντικά» σε περιοχές της νοτιοανατολικής περιοχής Ζαπορίζια εν μέσω σφοδρών μαχών με τις ρωσικές δυνάμεις.

«Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί σημαντικά στις κατευθύνσεις Ολεξάντριβκα και Χουλιαίπολη, όπου, χρησιμοποιώντας την αριθμητική του υπεροχή σε προσωπικό και υλικό, ο εχθρός προχώρησε σε σφοδρές μάχες και κατέλαβε τρεις οικισμούς», έγραψε ο Σίρσκι στο Telegram.

«Ο εχθρός είναι αυτή τη στιγμή πιο ενεργός στην κατεύθυνση του Ποκρόβσκ. Σήμερα, περίπου το 40% των μαχών εναντίον του δόθηκε εκεί. Ο εχθρός εκεί υφίσταται σταθερά σημαντικές απώλειες. Κάθε μέτρο γης μας, κοστίζει στη Ρωσία εκατοντάδες στρατιωτικές ζωές» τονίζει.

Σύμφωνα με τον ανώτατο στρατιωτικό αξιωματούχο, «σε γενικές γραμμές, αυξάνουμε την αποτελεσματικότητα της χρήσης εγχώριων όπλων μεγάλου βεληνεκούς - πυραύλων Neptune και Flamingo, καθώς και drones τζετ. Αυτό ενοχλεί πραγματικά τον εχθρό».

Ο ίδιος ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι παραδέχθηκε νωρίτερα, επικαλούμενος αναφορά από τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, ότι η κατάσταση σε Ζαπορίζια και Ποκρόβσκ είναι δύσκολη.

Πηγή: skai.gr

