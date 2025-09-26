Συνέντευξη Τύπου για την πορεία του πολέμου έδωσε σήμερα ο αρχηγός των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, Ολεξάντρ Σίρσκι, αναφέροντας ότι οι ρωσικές επιθέσεις φέτος την άνοιξη και το καλοκαίρι απέτυχαν στους στόχους τους, παρά το γεγονός ότι Ρωσία εξαπολύει διπλάσια πυρά πυροβολικού σε σχέση με την Ουκρανία στο πεδίο της μάχης,

Ο Σίρσκι δήλωσε ότι η γραμμή του ενεργού μετώπου έχει επιμηκυνθεί κατά 200 χιλιόμετρα μέσα σε ένα χρόνο και φθάνει τώρα τα 1.250 χιλιόμετρα, μεγαλύτερη από την απόσταση από τον βορρά έως τον νότο της Γαλλίας. Πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, 712.000 Ρώσοι στρατιώτες εμπλέκονται στη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Ο Σίρσκι δήλωσε ότι τα ρωσικά σχέδια να δημιουργηθεί μια «ουδέτερη ζώνη» στις περιφέρειες του Σούμι και του Χαρκόβου, να καταληφθεί η πόλη Ποκρόβσκ και το σύνολο της περιφέρειας Ντονέτσκ απέτυχαν.

«Χίλιες τομές»

Ο Σίρσκι δήλωσε ότι από την αρχή του καλοκαιριού οι Ρώσοι επιτίθενται με μια τακτική που περιλαμβάνει πολλαπλές μικρές επιθέσεις πεζικού και την οποία περιέγραψε ως «χίλιες τομές», μια μορφή βασανιστηρίου με πολλά μικρά κοψίματα.

«Αυτή συνίσταται στην ταυτόχρονη χρήση μεγάλου αριθμού μικρών ομάδων εφόδου - 4 με 6 στρατιώτες - που προχωρούν χρησιμοποιώντας το έδαφος, τις ρεματιές και δασώδεις περιοχές, με βασικό στόχο να διεισδύσουν όσο το δυνατόν βαθύτερα στο έδαφός μας».

Ο στόχος: να «παραλύσει» η ουκρανική επιμελητεία και να «κατακτηθούν εδάφη χωρίς να ενεργοποιείται μεγάλος αριθμός στρατιωτών», δήλωσε ο Σίρσκι.

Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων πρόσθεσε ότι τους δύο τελευταίους μήνες, η Ουκρανία έχει πλήξει 85 στρατιωτικές, ή στρατιωτικοβιομηχανικές εγκαταστάσεις στο ρωσικό έδαφος, όπως αεροπορικές βάσεις, αποθήκες και εργοστάσια.

Μίλησε επίσης για την αντιαεροπορική άμυνα απέναντι στις ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις που στοχοθετούν ουκρανικές πόλεις, οι οποίες έχουν ενταθεί τους τελευταίους μήνες. Για να αντιμετωπιστούν οι ρωσικές επιθέσεις με drones, η Ουκρανία σχεδιάζει να αναπτύξει περισσότερα ελικόπτερα και ελαφρά αεροσκάφη, δύο μέσα που έχουν αποδειχθεί «αποτελεσματικά», όπως δήλωσε.

Αυτή την εβδομάδα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άλλαξε ξαφνικά την άποψή του για τον πόλεμο και, ενώ υποστήριζε ότι το Κίεβο δεν έχει άλλα χαρτιά για να ρίξει στο τραπέζι, δήλωσε τώρα ότι η Ουκρανία μπορεί να πάρει πίσω όλα τα εδάφη που έχει χάσει μέχρι στιγμής –περίπου το 20% του συνολικού εδάφους της. Δεν προσέφερε, ωστόσο, άλλη ουσιαστική νέα βοήθεια στην Ουκρανία για την επίτευξη αυτών των στόχων και έριξε το βάρος στους Ευρωπαίους συμμάχους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.