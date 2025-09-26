Αν και η Ρωσία εξαπολύει διπλάσια πυρά πυροβολικού σε σχέση με την Ουκρανία στο πεδίο της μάχης, οι ρωσικές επιθέσεις φέτος την άνοιξη και το καλοκαίρι απέτυχαν στους στόχους τους, δήλωσε σήμερα ο αρχηγός των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων Ολεξάντρ Σίρσκι.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Σίρσκι, τα ρωσικά σχέδια να δημιουργηθεί μια «ουδέτερη ζώνη» στις περιφέρειες του Σούμι και του Χαρκόβου, να καταληφθεί η πόλη Ποκρόβσκ και το σύνολο της περιφέρειας Ντονέτσκ απέτυχαν.

Η κατάληψη του Ντονέτσκ είναι βασικός στόχος του πολέμου για τη Ρωσία, που αυτή τη στιγμή ελέγχει πάνω από το 70% της περιοχής και προελαύνει με αργούς ρυθμούς.

«Όποιος πάει να το σκάσει, πυροβολήστε τον»

Την ίδια ώρα, ο Kiev Independent δημοσιοποίησε ένα ηχητικό απόσπασμα, στο οποίο ακούγεται ένας Ρώσος διοικητής μονάδας στο μέτωπο του Ντονέτσκ, να διατάζει τους στρατιώτες του να ανοίξουν πυρ εναντίον υφισταμένων τους, που προσπαθούν να υποχωρήσουν.

Στην ουσία, ο διοικητής απαιτούσε από τα στρατεύματα να παραμείνουν στη θέση τους με κάθε κόστος.

⚡️ 'Just shoot them' — Russian commander told troops to open fire on retreating soldiers, intercepted comms suggest.https://t.co/nngCV6y5DG — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) September 26, 2025

Πρόκειται για υποκλαπείσα τηλεφωνική κλήση που δημοσίευσε η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας (HUR) στις 25 Σεπτεμβρίου.

«Δεν υπάρχει τρόπος να υποχωρήσουν, με κανέναν τρόπο! Κανείς δεν υποχωρεί πουθενά. Όλοι κρατούν τη θέση τους», ακούγεται να λέει ο διοικητής. «Αν κάποιος το σκάσει, πυροβολήστε τον».

«Θα το ξαναπώ, μ@λ@κες: αν κάποιος το σκάσει, απλώς πυροβολήστε τον» ακούγεται να λέει ο Ρώσος αξιωματικός.

Η τακτική της Ρωσίας

Σύμφωνα με τον Σίρκσι, από την αρχή του καλοκαιριού οι Ρώσοι επιτίθενται με μια τακτική, την οποία περιέγραψε ως «χίλιες τομές» -- πολλαπλές μικρές επιθέσεις πεζικού.

«Αυτή συνίσταται στην ταυτόχρονη χρήση μεγάλου αριθμού μικρών ομάδων εφόδου - 4 με 6 στρατιώτες που προχωρούν χρησιμοποιώντας το έδαφος, τις ρεματιές και δασώδεις περιοχές, με βασικό στόχο να διεισδύσουν όσο το δυνατόν βαθύτερα στο έδαφός μας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.