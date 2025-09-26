Οι αγωγοί φυσικού αερίου TurkStream και Blue Stream μεταφέρουν φυσικό αέριο στην Τουρκία με πλήρη δυναμικότητα και η συνεργασία μεταξύ Μόσχας και Άγκυρας συνεχίζεται, δήλωσε το Κρεμλίνο την Παρασκευή, μετά την πίεση που άσκησε η Ουάσινγκτον στους συμμάχους της να σταματήσουν τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Προηγήθηκε η συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζεπ Ταγίπ Ερντογάν την Πέμπτη. Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι πιστεύει ότι η Τουρκία θα συμφωνήσει στο αίτημά του να σταματήσει να αγοράζει ρωσικά ενεργειακά προϊόντα.

Υπενθυμίζεται πως η επίσκεψη του Ερντογάν στο Λευκό Οίκο ήταν η πρώτη του από το 2019, έτος κατά το οποίο η Ουάσινγκτον απέκλεισε την Τουρκία από το πρόγραμμα F-35 λόγω της απόκτησης ρωσικού συστήματος αεροπορικής άμυνας S-400.

Το ρωσικό πετρέλαιο στο επίκεντρο

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα συζητήσουν «πολύ σοβαρά» για τον τερματισμό της διαμάχης σχετικά με τα αεροσκάφη υψηλής τεχνολογίας και ότι είναι έτοιμος να άρει τις κυρώσεις κατά της Άγκυρας για τους ρωσικούς πυραύλους S-400.

Ωστόσο, έθεσε επίσης το κρίσιμο ζήτημα της Ουκρανίας στον Ερντογάν, η χώρα του οποίου αρνήθηκε να συμμετάσχει στις διεθνείς κυρώσεις κατά της Μόσχας και μάλιστα ενέτεινε τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.

«Θα ήθελα να σταματήσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία, όσο η Ρωσία συνεχίζει αυτή τη συμπεριφορά», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στην αρχή της δίωρης συνάντησης στο Οβάλ Γραφείο.

Ο Ερντογάν έχει επιρροή στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, είπε ο Τραμπ, αλλά πρόσθεσε: «Το καλύτερο που μπορεί να κάνει είναι να μην αγοράζει πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία».

Η Τουρκία είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ρωσίας, σύμφωνα με το ινστιτούτο Bruegel στην Ευρώπη, το οποίο κατέγραψε συναλλαγές αξίας 52 δισεκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι -κυρίως σε ορυκτά καύσιμα και ηλεκτρονικά είδη.

Ο Τραμπ, ο οποίος νωρίτερα αυτή την εβδομάδα έκανε μια σημαντική στροφή δηλώνοντας ότι πλέον πιστεύει ότι η Ουκρανία μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο, επιμένει ότι οι δυτικοί σύμμαχοι πρέπει να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο προτού επιβάλει περαιτέρω κυρώσεις στη Μόσχα.

Παραμένει αβέβαιο εάν ο Τραμπ και ο Ερντογάν κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τα αεροσκάφη F-35, ένα επίμονο ζήτημα από την πρώτη θητεία του Τραμπ, σημειώνουν οι Eurasian Times.

«Με τον κ. Τραμπ, τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύτερη θητεία του, βιώνουμε μια διαφορετική διαδικασία στις σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ. Πιστεύουμε ότι θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε λεπτομερώς το ζήτημα των F-35, το ζήτημα των F-16 και τις σχέσεις μας σχετικά με την Halkbank», δήλωσε από την πλευρά του ο Ερντογάν.

Θεολογική Σχολή της Χάλκης

Σχετικά με τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, ο Ερντογάν ανέφερε: «Ό,τι κι αν μας αναλογεί σχετικά με τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε ούτως ή άλλως. Κατά την επιστροφή μου, θα έχω την ευκαιρία να το συζητήσω με τον κ. Βαρθολομαίο».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις ειρηνευτικές προσπάθειες του Τραμπ και την περιφερειακή συνεργασία, ο Ερντογάν είπε: «Λέω αυτά τα πράγματα επειδή πιστεύω σε αυτά. Πιστεύω ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα στην περιοχή χέρι-χέρι».

Ο Τραμπ απάντησε: «Ο Ερντογάν έχει δημιουργήσει έναν υπέροχο στρατό και είναι τιμή μας να τον φιλοξενήσουμε στο Λευκό Οίκο. Θα συζητήσουμε το θέμα των F-35. Συζητάμε πολύ σοβαρά. Υπάρχουν σημαντικά ζητήματα εδώ. Αυτά θα συζητηθούν επίσης. Αν έχουμε μια καλή συνάντηση, μπορούμε να άρουμε αμέσως τις κυρώσεις CAATSA».

Οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στην Τουρκία το 2021 λόγω της αγοράς ρωσικών πυραύλων S-400.

Ο Τραμπ εξήρε τον Ερντογάν ως «έναν πολύ σεβαστό άνθρωπο στον κόσμο».

«Είμαστε φίλοι με τον πρόεδρο Ερντογάν εδώ και πολύ καιρό. Είναι πολύ σεβαστός, στη χώρα του, σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Τον σέβομαι πολύ. Έχουμε καλές σχέσεις εδώ και πολύ καιρό. Είμαι πολύ χαρούμενος που έχω τον πρόεδρο της Τουρκίας στο πλευρό μου. Ο άνδρας δίπλα μου είναι πολύ σκληρός. Πολύ σκληρός και κάνει καλά πράγματα στη χώρα του. Θα συζητήσουμε επίσης το εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών. Κάνουμε πολλές συναλλαγές με την Τουρκία. Η Τουρκία παράγει εξαιρετικά προϊόντα», πρόσθεσε ο Τραμπ.

«Θα συζητήσουμε για τη Γάζα. Είχαμε εξαιρετικές συναντήσεις με τους ηγέτες της περιοχής. Είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία. Θα σώσουμε τους ομήρους. Μπορούν να ληφθούν μέτρα σχετικά με τη Γάζα. Αυτό μπορεί να συμβεί σήμερα. Είχαμε καλές συναντήσεις με τη Σαουδική Αραβία. Είχαμε εξαιρετικές συναντήσεις με τους ηγέτες. Θα συναντηθούμε επίσης με το Ισραήλ. Πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε», τόνισε ο Τραμπ.

Άρση κυρώσεων στη Συρία

Σχετικά με τη Συρία, ο Τραμπ δήλωσε: «Ο Ερντογάν ήταν υπεύθυνος για τη νίκη στη Συρία). Ήταν μια νίκη για την Τουρκία. Άρση των κυρώσεων κατόπιν αιτήματος του Ερντογάν», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Οι συνομιλίες διήρκεσαν 2 ώρες και 15 λεπτά. Ο Τραμπ αποχαιρέτησε προσωπικά τον Ερντογάν και την τουρκική αντιπροσωπεία, σφίγγοντας το χέρι σε κάθε υπουργό. Όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους πώς πήγε η συνάντηση, ο Τραμπ απάντησε: «Υπέροχα!»

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η συνάντηση ήταν «πολύ καταληκτική σε πολλά διαφορετικά θέματα, θέματα που θέλαμε εμείς, θέματα που ήθελε αυτός, και αυτό ήταν καλό», σημειώνει η Hurriyet.

«Θα το ανακοινώσουμε αργότερα, και θα κάνει και ο ίδιος μια ανακοίνωση, αλλά είχαμε μια εξαιρετική συνάντηση με την Τουρκία και τον πολύ σεβαστό πρόεδρό της», είπε στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. «Θα εντυπωσιαστείτε πραγματικά όταν ακούσετε τι συνέβη σήμερα με τον πρόεδρο Ερντογάν της Τουρκίας. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικό και για τις δύο χώρες».

Για τα F-35

Ο Τραμπ είπε ότι οι ηγέτες «είχαν μια πολύ καλή συζήτηση σχετικά με την αγορά στρατιωτικού εξοπλισμού». Όταν ρωτήθηκε συγκεκριμένα αν θα μπορέσει να κλείσει συμφωνία για τα F-35, απάντησε: «Θα μπορέσω εύκολα αν το θέλω».

«Εξαρτάται. Θα κάνει κάτι για εμάς», είπε.

Παραγωγική και επιτυχημένη η συνάντηση

Η συνάντηση μεταξύ Ερντογάν και Τραμπ, που διήρκεσε πάνω από δύο ώρες, ήταν «πολύ παραγωγική και επιτυχημένη», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα κοινά μέτρα που θα λάβουν η Άγκυρα και η Ουάσινγκτον την προσεχή περίοδο ως σύμμαχοι και φίλοι, έγραψε ο Χακάν Φιντάν στην τουρκική πλατφόρμα κοινωνικών μέσων NSosyal.

Τονίζοντας ότι η συνάντηση εστίασε σε τομείς περιφερειακής συνεργασίας, ο Φιντάν πρόσθεσε: «Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την ενίσχυση των σχέσεών μας με τις ΗΠΑ με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό και σύμφωνα με τα αντίστοιχα συμφέροντά μας».

Η συνάντηση διάρκειας άνω των δύο ωρών μεταξύ του Τραμπ και του Ερντογάν ήταν «καλύτερη από εξαιρετική», δήλωσε επίσης την Πέμπτη ο αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία.

«Κατά τη ταπεινή μου γνώμη, ήταν καλύτερη από εξαιρετική. Δύο εκπληκτικοί ηγέτες από πολύ διαφορετικά μέρη του κόσμου, με διαφορετικές απόψεις, έδειξαν πραγματική κατανόηση και σεβασμό ο ένας για τον άλλον», ανέφερε ο Τομ Μπάρακ στους δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο μετά τη λήξη της συνάντησης.

Ενεργειακή συνεργασία

Ο Τούρκος πρόεδρος έφυγε από το Οβάλ Γραφείο με συμφωνίες για επέκταση της ενεργειακής συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ. Σύμφωνα με το Anadolu, υπεγράφη 20ετής συμφωνία αγοράς 70 δισ. κυβικών αμερικανικού LNG και συνεργασία για την πυρηνική ενέργεια. Ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ δήλωσε χθες ότι η δεύτερη συμφωνία θα μπορούσε να περιλαμβάνει τόσο μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες (SMRs) όσο και πυρηνικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης του Τούρκου, προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Λευκό Οίκο, οι δύο χώρες ξεκίνησαν μια διαδικασία που θα εμβαθύνει περαιτέρω τη βαθιά ριζωμένη και πολυδιάστατη συνεργασία τους στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ στην τουρκική πλατφόρμα κοινωνικών μέσων NSosyal.

«Υπογράψαμε το μνημόνιο κατανόησης για τη στρατηγική συνεργασία στον τομέα της πολιτικής πυρηνικής ενέργειας με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Marco Rubio, παρουσία των ηγετών», ανέφερε.

Συνέχισε λέγοντας ότι «ελπίζω ότι το έργο που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας θα αποφέρει αμοιβαία οφέλη και για τις δύο χώρες στην προσεχή περίοδο».

Αγορά Βoeing

Eπιπλέον, η Turkish Airlines ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι αποφάσισε να αγοράσει 75 αεροσκάφη από την Boeing, εκ των οποίων 50 είναι οριστικές παραγγελίες και 25 προαιρετικές παραγγελίες για τα μοντέλα B787-9 και B-787-10.

Σε δήλωση προς το χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης, ανέφερε ότι ολοκλήρωσε επίσης τις διαπραγματεύσεις με την Boeing για την αγορά συνολικά 150 αεροσκαφών, που περιλαμβάνουν 100 οριστικές παραγγελίες και 50 προαιρετικές παραγγελίες για μοντέλα 737-8/10 MAX, σημειώνει το Reuters.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.