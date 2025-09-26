Εντολή στους εισαγγελείς του Υπουργείου Δικαιοσύνης να διεξάγουν έρευνα για «υποστήριξη της τρομοκρατίας» σε οργανισμό που ίδρυσε και χρηματοδοτεί ο μεγαλοεπενδυτής και πολιτικός αντίπαλος του Τραμπ, Τζορτζ Σόρος, φέρεται να έδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Σύμφωνα με την Daily Mail, που επικαλείται τους New York Times, η εντολή κοινοποιήθηκε στα γραφεία των εισαγγελέων στις πολιτείες Καλιφόρνια, Νέα Υόρκη, Ουάσινγκτον D.C., Σικάγο, Ντιτρόιτ και Μέριλαντ.

Στο έγγραφο προτείνεται οι εισαγγελείς να εξετάσουν ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών κατά των Open Society Foundations, μεταξύ των οποίων εκβιαστική δράση, εμπρησμός, απάτη μέσω τηλεπικοινωνιών και υλική υποστήριξη τρομοκρατίας.

Τον Αύγουστο, ο Τραμπ είχε ζητήσει μέσω του Truth Social να κατηγορηθούν ο Σόρος και ο « ριζοσπαστικός αριστερός» γιος του για οργανωμένο έγκλημα, «λόγω της υποστήριξής τους σε βίαιες διαδηλώσεις και πολλά άλλα σε όλες τις ΗΠΑ».

Ο OSF κατήγγειλε τις κατηγορίες της έρευνας ως «πολιτικά υποκινούμενες επιθέσεις κατά της κοινωνίας των πολιτών, που αποσκοπούν στη φίμωση του λόγου με τον οποίο διαφωνεί η κυβέρνηση και στην υπονόμευση του δικαιώματος στην ελευθερία του λόγου που προβλέπεται στην Πρώτη Τροπολογία».

«Όταν γίνεται κατάχρηση εξουσίας για την αφαίρεση των δικαιωμάτων ορισμένων ανθρώπων, θέτει σε κίνδυνο τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων», επέμεινε ο οργανισμός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.