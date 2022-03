Σε μια εφιαλτική αποκάλυψη για τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίσια, που επιβεβαίωσε τις υποψίες της διεθνούς κοινότητας, προέβησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που συγκλήθηκε εκτάκτως για να εξετάσει το θέμα.

«Ο κόσμος απέτρεψε οριακά μια πυρηνική καταστροφή χθες το βράδυ όταν ξέσπασε πυρκαγιά κατά τη ρωσική επιχείρηση κατάληψης του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια στην Ουκρανία» επισήμανε την Παρασκευή η πρέσβειρα των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη.



Σύμφωνα με το CNN, η Λίντα Τόμας-Γκρίνφιλντ είπε ότι οι ενέργειες της Ρωσίας ήταν «απερίσκεπτες» και «επικίνδυνες».



«Με τη χάρη του Θεού, ο κόσμος απέτρεψε οριακά μια πυρηνική καταστροφή χθες το βράδυ. Όλοι κρατούσαμε την ανάσα μας καθώς παρακολουθούσαμε την τρομακτική κατάσταση να εκτυλίσσεται σε πραγματικό χρόνο» ανέφερε χαρακτηριστικά.



Η επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας αντανακλούσε μια «επικίνδυνη νέα κλιμάκωση» στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, είπε η Αμερικανίδα διπλωμάτης, προειδοποιώντας ότι ο «επικείμενος κίνδυνος» εξακολουθεί να υφίσταται, επικαλούμενη τα ρωσικά στρατεύματα που απέχουν 32 χιλιόμετρα από το δεύτερο μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό της Ουκρανίας.



«Η επίθεση της Ρωσίας χθες το βράδυ έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τον μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό της Ευρώπης. Ήταν απίστευτα απερίσκεπτο και επικίνδυνο. Και απείλησε την ασφάλεια των αμάχων σε ολόκληρη τη Ρωσία, την Ουκρανία και την Ευρώπη» σημείωσε η Γκρίνφιλντ. Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε διαβεβαιώσεις από τη Μόσχα ότι μια τέτοια επίθεση δεν θα επαναληφθεί.

Πάντως, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ έστειλε επείγον μήνυμα σε όλες τις πρεσβείες των ΗΠΑ στην Ευρώπη λέγοντάς τους να μην κάνουν retweet το tweet της Πρεσβείας των ΗΠΑ στο Κίεβο που χαρακτήριζε το πρωί την επίθεση στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια από τη Ρωσία ως έγκλημα πολέμου.

Τη δυσοίωνη εκτίμηση ότι η ρωσική επίθεση στην Ουκρανία θα συνεχιστεί για καιρό ακόμα, έκαναν σε κοινές δηλώσεις τους στις Βρυξέλλες ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν και η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προειδοποιώντας τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν πως στην περίπτωση αυτή θα επιβληθεί νέο πακέτο σκληρών κυρώσεων.



«Είναι τραγικό, φρικτό, αλλά δυστυχώς ο πόλεμος μπορεί να μην τελειώσει ακόμα. Πρέπει να συνεχίσουμε την πίεση μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος» δήλωσε ο Άντονι Μπλίνκεν, επαναλαμβάνοντας ότι τυχόν ατιμωρησία του Πούτιν θα ανοίξει το κουτί της Πανδώρας για να επαναληφθούν ανάλογες καταστροφικές καταστάσεις. «Tο διακύβευμα είναι πολύ υψηλό» υπογράμμισε.



Στο ίδιο μήκος κύματος, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προειδοποίησε ότι «ο πόλεμος απέχει πολύ από το να τελειώσει». Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε, οι εταίροι είναι αποφασισμένοι να επιβάλουν περαιτέρω αυστηρά μέτρα εάν «ο Πούτιν δεν σταματήσει».



«Χάρη σε αυτόν τον συντονισμό (μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ), σχεδιάσαμε και αναπτύξαμε μαζί σε χρόνο ρεκόρ, ένα σύνολο κυρώσεων που δείχνουν την αποφασιστικότητά μας να κάνουμε τον Πούτιν να πληρώσει το τίμημα», υπογράμμισε.

VIDEO: Ukraine nuclear plant on fire after Russian shelling.



Europe's largest nuclear power plant was on fire Friday after the station came under fire from invading Russian forces, with Ukraine's foreign minister demanding an immediate ceasefire at the site to avoid disaster pic.twitter.com/AkVuT9dizu