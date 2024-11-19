Ζελένσκι: Οι βορειοκορεατικές δυνάμεις στη Ρωσία ενδέχεται να φτάσουν τους 100.000 στρατιώτες - Η κυριαρχία δεν είναι διαπραγματεύσιμη

Μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι βορειοκορεατικές δυνάμεις στη Ρωσία θα μπορούσαν να φτάσουν τους 100.000 στρατιώτες.

Παράλληλα, απευθυνόμενος στο ουκρανικό κοινοβούλιο, σημείωσε ότι «είναι κρίσιμη η ενότητα στο Κίεβο σε μια συγκυρία που θα κρίνει το ποιος θα νικήσει σε αυτόν τον πόλεμο».

Συνεχίζοντας, επανέλαβε ότι «η Ουκρανία δεν θα παραιτηθεί από το δικαίωμά της στα εδάφη της, η κυριαρχία δεν είναι διαπραγματεύσιμη, πρέπει να ενεργήσουμε με σύνεση».

Όσον αφορά την πιθανότητα εκλογών, είπε ότι θα ήταν επιζήμιες για την Ουκρανία εν μέσω πολέμου, και ότι χρειάζεται πρώτα μια δίκαιη ειρήνη. «Η Ουκρανία σχεδιάζει μέτρα για τη σταθεροποίηση του μετώπου και την ενίσχυση των τεχνολογικών δυνατοτήτων του στρατού». Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, η Ουκρανία θα παράγει τουλάχιστον 30.000 drones μεγάλου βεληνεκούς το επόμενο έτος ενώ στοχεύει και στην παραγωγή 3.000 πυραύλων κρουζ.

Ακόμη, σύμφωνα με τον ίδιο, πάνω από 40 ξένοι παραγωγοί όπλων εργάζονται στον ουκρανικό τομέα παραγωγής όπλων.

Επίσης, σημείωσε ότι ορισμένοι Ουκρανοί πρεσβευτές θα αλλάξουν μέχρι το τέλος του έτους ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις χώρες της G7.

