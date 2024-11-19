Ένα χωριό στη Σαρδηνία Ιταλίας προσφέρει καταφύγιο σε Αμερικανούς, δυσαρεστημένους με την επανεκλογή του Τραμπ. Το κίνητρο είναι μεγάλο. Με 1 μόλις δολάριο μπορούν να αποκτήσουν σπίτι, αφήνοντας πίσω τη χώρα τους.

Η δημοτική αρχή του χωριού Ολολάι έφτιαξε «πακέτο» για τη μετανάστευση στο ιταλικό νησί και για το λόγο αυτό μάλιστα έχει δημιουργήσει ιστότοπο με όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες.

«Έχετε φθαρεί (sic) από την παγκόσμια πολιτική; Θέλετε να υιοθετήσετε έναν πιο ισορροπημένο τρόπο ζωής εξασφαλίζοντας παράλληλα νέες ευκαιρίες;» ρωτά ο ιστότοπος liveinollolai. «Ήρθε η ώρα να αρχίσετε να χτίζετε την ευρωπαϊκή σας απόδραση στον εκπληκτικό παράδεισο της Σαρδηνίας».

Ο δήμαρχος Francesco Columbu λέει στο CNN ότι ο ιστότοπος δημιουργήθηκε ειδικά για να προσελκύσει Αμερικανούς, απογοητευμένους ψηφοφόρους με την επανεκλογή Τραμπ. Ο ίδιος λέει ότι αγαπά τις ΗΠΑ και είναι πεπεισμένος ότι οι Αμερικανοί είναι οι καλύτεροι άνθρωποι για να βοηθήσουν στην αναβίωση της κοινότητάς του.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο προσφέρονται δωρεάν προσωρινές κατοικίες σε ορισμένους ψηφιακούς νομάδες, σπίτια με 1 ευρώ που χρειάζονται ανακαίνιση και έτοιμα σπίτια σε τιμές έως 100.000 ευρώ.

Ο δήμαρχος λέει ότι έχει δημιουργήσει μια ειδική ομάδα για να καθοδηγήσει τους ενδιαφερόμενους αγοραστές σε κάθε βήμα της αγοράς, από την οργάνωση εξατομικευμένων ιδιωτικών ξεναγήσεων στις διαθέσιμες κατοικίες μέχρι την εύρεση εργολάβων, κατασκευαστών και την πλοήγηση της απαιτούμενης γραφειοκρατίας.

Το Ollolai προσπαθεί εδώ και καιρό να πείσει τους ξένους να μετακομίσουν καθώς τις τελευταίες δεκαετίες ο πληθυσμός συρρικνώνεται,

Τον περασμένο αιώνα, ο πληθυσμός του έχει μειωθεί από 2.250 σε 1.300 με ελάχιστα μωρά να γεννιούνται κάθε χρόνο. Πολλές οικογένειες εγκατέλειψαν το χωριό σε δύσκολες οικονομικές περιόδους, αναζητώντας δουλειά και καλύτερη ζωή.

Τα τελευταία χρόνια, ο πληθυσμός φτάνει μόλις τους 1.150 κατοίκους.

Πηγή: skai.gr

