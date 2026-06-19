Περισσότερα από 20.000 απομιμητικά προϊόντα κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν στη Θεσσαλονίκη και τη Ρόδο, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχής, από τις 16 έως τις 18 Ιουνίου 2026 στελέχη της Διατομεακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) πραγματοποίησαν ελέγχους στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Ρόδου, σε συνέχεια προηγούμενων επιχειρησιακών δράσεων και ύστερα από αξιοποίηση σχετικών πληροφοριών.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν συνολικά 20.035 τεμάχια απομιμητικών προϊόντων, ενώ επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 173.500 ευρώ.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή επισημαίνει ότι η διακίνηση απομιμητικών προϊόντων δεν συνιστά μόνο παραβίαση της νομοθεσίας, αλλά πλήττει τους καταναλωτές, υπονομεύει τη λειτουργία των νόμιμων επιχειρήσεων και στρεβλώνει τον ανταγωνισμό στην αγορά.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αξιοποίηση πληροφοριών, καταγγελιών και στοχευμένες επιχειρησιακές παρεμβάσεις, με στόχο την προστασία των καταναλωτών, την τήρηση της νομιμότητας και τη διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.