Ρωσικές επιδρομές εναντίον διαφόρων ουκρανικών περιφερειών είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 32 κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσαν τοπικοί αξιωματούχοι.

Τουλάχιστον δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ισάριθμοι τραυματίστηκαν στη Σούμι, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι δύο τραυματίστηκαν στη Χερσώνα, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην Οδησσό, 23 τραυματίστηκαν στο Χάρκοβο και ακόμη πέντε στο Ντνιπροπετρόφσκ, σύμφωνα με περιφερειάρχες και δημάρχους στις περιοχές που έγιναν στόχοι.

