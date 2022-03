Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό Πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε σήμερα ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της ΕΕ, Σαρλ Μισέλ.

«Είμαστε σε στενή επικοινωνία με τον Πρόεδρο Ζελένσκι. Θαυμάζουμε το θάρρος που επιδεικνύει ο ίδιος και ο λαός της Ουκρανίας που αντιστέκεται στη βάναυση ρωσική επιθετικότητα. Η ΕΕ θα συνεχίσει να παρέχει άνευ προηγουμένου βοήθεια και υποστήριξη στην Ουκρανία», δήλωσε ο Σαρλ Μισέλ, μέσω του twitter.



Εξάλλου, ο Σαρλ Μισέλ συναντήθηκε σήμερα με τον Πολωνό πρωθυπουργό, Ματέους Μοραβιέτσκι, στην Πολωνία, όπου επισκέφθηκε έναν πρόχειρο καταυλισμό προσφύγων στα σύνορα με την Ουκρανία. « Η ΕΕ διασφαλίζει την ασφαλή διέλευση και σας καλωσορίζει με αλληλεγγύη και αξιοπρέπεια», δήλωσε ο Σαρλ Μισέλ στο twitter.

