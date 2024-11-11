Συναγερμοί για ρωσικές αεροπορικές επιδρομές κηρύχθηκαν το πρωί σε σχεδόν ολόκληρη την ουκρανική επικράτεια, σύμφωνα με την πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας, που έκανε λόγο για απογείωση βομβαρδιστικών διαφόρων τύπων από αεροδρόμια στη Ρωσία.

«Προσοχή! Κίνδυνος πυραυλικών πληγμάτων σε όλη την Ουκρανία», ανέφερε η ουκρανική πολεμική αεροπορία μέσω Telegram, αναφερόμενη μεταξύ άλλων σε απογείωση MiG-31K. «Ο αεροπορικός συναγερμός σχετίζεται με την εκτόξευση πυραύλων κρουζ από στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-95MS», ανέφερε η πολεμική αεροπορία στα κανάλια της στο Telegram.

Νωρίς το πρωί ακούστηκαν εκρήξεις στην ουκρανική πρωτεύουσα, το Κίεβο, ενώ σε μεγάλα τμήματα της πόλης κόπηκε το ρεύμα.

Νωρίτερα, οι αρχές ανακοίνωσαν πως τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι περίπου είκοσι τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιδρομές στις πόλεις Μικολάιφ και Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία.

Στη Μικολάιφ, έχασαν τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι και τραυματίστηκε άλλος ένας σε επιδρομή ρωσικών drones, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Βιτάλι Κιμ μέσω Telegram.

«Εκδηλώθηκαν πυρκαγιές σε πολυκατοικίες και οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων βρίσκονται στο πεδίο», σύμφωνα με τον ίδιο.

Στη Ζαπορίζια, που γίνεται συχνά στόχος των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, αεροπορικά πλήγματα είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν πολλοί άλλοι, ανάμεσά τους πέντε παιδιά μεταξύ 4 και 17 ετών, σύμφωνα με την ουκρανική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Ο κυβερνήτης της Ζαπορίζια Ιβάν Φεντόροφ δήλωσε ότι 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων πέντε παιδιά. «Αγόρια ηλικίας 4, 16 και 17 ετών και κορίτσια ηλικίας 15 και 17 ετών έλαβαν την απαραίτητη ιατρική βοήθεια», ανέφερε στο Telegram.

Πηγή: skai.gr

