Τομ Χόμαν: Ο νέος «τσάρος των συνόρων» των ΗΠΑ, με στόχο την παράνομη μετανάστευση

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επιστροφή του Τομ Χόμαν, του πρώην διευθυντής της ομοσπονδιακής υπηρεσίας που είναι αρμόδια για τη φύλαξη των συνόρων και μετανάστευση (ICE), στην ηγεσία της υπηρεσίας.

«Έχω την ικανοποίηση να ανακοινώσω ότι ο ακλόνητος υποστηρικτής του ελέγχου των συνόρων Τομ Χόμαν θα ενταχθεί στην κυβέρνηση Τραμπ, στην οποία θα είναι αρμόδιος για τα σύνορα της χώρας μας - "τσάρος των συνόρων"», ανέφερε ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας μέσω της πλατφόρμας του, Truth Social.

Trump taps former immigration official Thomas Homan as border czar https://t.co/eZmJX5r734 — POLITICO (@politico) November 11, 2024

Η επιλογή του 62χρονου Χόμαν - θιασώτη σκληρής γραμμής στο μεταναστευτικό - από τον Τραμπ, για αυτή την καίριας σημασίας θέση, ήταν ευρέως αναμενόμενη.

Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος έχει υποσχεθεί μαζική απέλαση μεταναστών χωρίς έγγραφα και εμπιστεύεται απόλυτα τον 62χρονο για αυτή την δουλειά και τον έλεγχο των συνόρων.

«Γνωρίζω τον Τομ εδώ και πολύ καιρό και δεν υπάρχει κανένας καλύτερος στην αστυνόμευση και τον έλεγχο των συνόρων μας», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Τα καθήκοντα του Χόμαν θα περιλαμβάνουν την επίβλεψη των συνόρων με το Μεξικό και τον Καναδά, καθώς και την ακτογραμμή και τον εναέριο χώρο των ΗΠΑ, είπε.

Ο Τομ Χόμαν θα είναι υπεύθυνος επίσης υπεύθυνος για όλες τις απελάσεις των παράνομων αλλοδαπών πίσω στη χώρα καταγωγής τους.

Στη δεύτερη εβδομάδα στην εξουσία του το 2017, ο Τραμπ διόρισε τον Χόμαν ως αναπληρωτή διευθυντή του ICE. Τον Νοέμβριο του ίδιου έτους, ο Τραμπ τον υπέδειξε ως μόνιμο διευθυντή του ICE, αλλά η Γερουσία δεν ενήργησε ποτέ σχετικά με την υποψηφιότητά του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.