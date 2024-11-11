Το θέρετρο Mar-a-Lago του Ντόναλντ Τραμπ έχει γεμίσει τις τελευταίες 48 ώρες με δύο είδη ανθρώπων: με αυτούς που αναζητούν δουλειά στην επερχόμενη κυβέρνηση του εκλεγμένου προέδρου και εκείνους που προσπαθούν να τον επηρεάσουν ώστε να προσλάβει τους εκλεκτούς τους, σχολιάζει το CNN.

Υπάρχει ωστόσο και ένα άτομο που δεν ανήκει σε καμία από αυτές τις δύο κατηγορίες και ήδη ασκεί τεράστια επιρροή και αυτός δεν είναι άλλος από τον δισεκατομμυριούχο Ίλον Μασκ. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι εκείνοι που μιλούν για έναν έρωτα που έχει γεννηθεί μεταξύ Τραμπ και Μασκ.

Ο Μασκ βρίσκεται στο θέρετρο σχεδόν κάθε μέρα από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε τις εκλογές την περασμένη εβδομάδα. Οι δυο τους έχουν δειπνήσει αρκετές φορές, ενώ η οικογένεια του Μασκ βρέθηκε την Κυριακή στο γήπεδο του γκολφ του Τραμπ.

Επίσης, ο Ίλον Μασκ βρισκόταν στον ίδιο χώρο, όταν πολλοί παγκόσμιοι ηγέτες τηλεφώνησαν στον Τραμπ, ώστε να λάβει αποφάσεις για το ποιοι θα αναλάβουν καθήκοντα στην νέα κυβέρνηση, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της SpaceX και της Tesla να ξεκαθαρίζει ακόμη και την προτίμησή του για ορισμένους ρόλους.

Ο Μασκ ήταν με τον Τραμπ στο Mar-a-Lago όταν ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι τηλεφώνησε για να συγχαρεί τον εκλεγμένο πρόεδρο την επόμενη ημέρα των εκλογών, σύμφωνα με πηγή που ενημερώθηκε για την κλήση. Ο Τραμπ τον έβαλε σε ανοιχτή ακρόαση και τότε ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Μασκ για τη βοήθειά του στην παροχή επικοινωνιών στην Ουκρανία μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας Starlink του δισεκατομμυριούχου.

Χθες, Κυριακή, ο Μασκ μπήκε και στη μάχη για την ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στη Γερουσία, υποστηρίζοντας τον γερουσιαστή Ρικ Σκοτ.

Ο Μασκ δεν είναι όμως μόνο κοντά στον Τραμπ, αλλά και στον Χάουαρντ Λούτνικ - τον δισεκατομμυριούχο Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Cantor Fitzgerald, ένας από τους ανθρώπους που ηγούνται της ομάδας για τη μετάβαση.

«Πρέπει να προστατεύσουμε τις ιδιοφυΐες μας, δεν έχουμε τόσες πολλές από αυτές» είπε ο εκλεγμένος πρόεδρος κατά τη διάρκεια της νικηφόρας ομιλίας του νωρίς το πρωί της Τετάρτης.

Αν και ο ίδιος ο Μασκ δεν αναμένεται επίσημα να πάρει θέση στην κυβέρνηση Τραμπ, δε χρειάζεται πραγματικά, είπε μια πηγή, σημειώνοντας ότι ο ιδιοκτήτης του X έχει εξίσου μεγάλη επιρροή και έξω από την κυβέρνηση.

Ενώ πολλά έχουν ακουστεί σχετικά με το ότι ο Ίλον Μασκ θα μπορούσε να ηγηθεί μιας επιτροπής για τη μείωση των δαπανών εντός της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, το CNN ανέφερε την Πέμπτη -σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις συνομιλίες γύρω από τον Μασκ- ότι φαινόταν απίθανο να επιθυμεί να αναλάβει μια κυβερνητική θέση πλήρους απασχόλησης, δεδομένου ότι έχει να διαχειριστεί και τις εταιρείες του.

Από τα μέσα Οκτωβρίου, ο Μασκ είχε δωρίσει σχεδόν 119 εκατομμύρια δολάρια σε μια επιτροπή πολιτικής δράσης που δημιούργησε για να υποστηρίξει τον Τραμπ, σύμφωνα με τα αρχεία της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής. Εμφανίστηκε επίσης με τον Τραμπ σε συγκεντρώσεις και διοργάνωσε μια φιλική συνέντευξη μαζί του στο X, την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του.

