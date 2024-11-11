Στο θέρετρο του παππού τους στο Mar-a-Lago στη Φλόριντα βρέθηκαν χθες, Κυριακή οι δύο εγγονές του Ντόναλντ Τραμπ, Κάι και Κλόη μετά την νίκη του στις προεδρικές εκλογές του 2024.

«Κυριακές με τον παππού» έγραψε στη λεζάντα των φωτογραφιών και του βίντεο που ανήρτησε η 17χρονη Κάι Τραμπ έχοντας στο πλευρό της τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ. Μαζί τους στις φωτογραφίες ήταν και η 10χρονη αδερφή της Κλόη με τον Τραμπ να φοράει ένα λευκό μπλουζάκι και ένα καπέλο με το κλασσικό λόγκο «Make America Great Again» (Κάνε ξανά την Αμερική μεγάλη).

Sundays with Grandpa 💛 pic.twitter.com/UfKdu0RJI7 — Kai Trump (@KaiTrumpGolfs) November 10, 2024

Από την παρέα τους όμως δε θα μπορούσε να λείπει και ο Ίλον Μασκ για τον οποίο η Κάι Τραμπ σχολίασε ότι έχει γίνει πλέον κάτι σαν... θείος της.

«Ο Ίλον πετυχαίνει την ιδιότητα του "θείου"» έγραψε η Κάι Τραμπ στη λεζάντα μιας ακόμη φωτογραφίας που ανέβασε στην οποία είναι η ίδια με τον Ίλον Μασκ και τον 4χρονο γιο του ιδιοκτήτη του X.

Αν και η οικογένεια Τραμπ ήταν ντυμένη με κατάλληλα ρούχα για γκολφ, ο Μασκ εμφανίστηκε πολύ πιο επίσημος με μαύρο κοστούμι.

Elon achieving uncle status 😂 pic.twitter.com/vufSffziZN — Kai Trump (@KaiTrumpGolfs) November 10, 2024

Πηγή: skai.gr

