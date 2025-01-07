Ο στρατηγός ε.α. Ρομέο Βάσκες προφυλακίστηκε προχθές Κυριακή εν αναμονή της δίκης του για τις φερόμενες ευθύνες του στον φόνο διαδηλωτή το 2009, μερικά 24ωρα αφού τέθηκε επικεφαλής του πραξικοπήματος των ενόπλων δυνάμεων που ανέτρεψε τον πρώην πρόεδρο Μανουέλ Σελάγια (2006-2009).

Ο κ. Βάσκες συνελήφθη ταυτόχρονα με άλλα δυο πρώην κορυφαία στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και κρατείται ενόψει της δίκης του, που αναμένεται να αρχίσει την Παρασκευή (10η Ιανουαρίου), ανέφερε στον Τύπο εκπρόσωπος του δικαστηρίου, η Μπάρμπαρα Καστίγιο.

Οι τρεις πρώην ανώτατοι αξιωματικοί καταζητούνταν από την εισαγγελία «για τις φερόμενες ευθύνες τους στα εγκλήματα της ανθρωποκτονίας και της πρόκλησης σοβαρών σωματικών βλαβών» κατά την επίθεση στρατιωτικών εναντίον διαδηλωτών κοντά στο αεροδρόμιο Τονκοντίν στην Τεγκουσιγκάλπα την 5η Ιουλίου 2009.

Οι διαδηλωτές περίμεναν την επιστροφή του κ. Σελάγια από τη Νικαράγουα, αφού απήχθη υπό την απειλή όπλου από το σπίτι του στην Τεγκουσιγκάλπα τις πρώτες πρωινές ώρες της 28ης Ιουνίου από περίπου 200 στρατιωτικούς, οι οποίοι τον είχαν οδηγήσει σιδηροδέσμιο στο αεροδρόμιο, όπου τον επιβίβασαν σε αεροσκάφος για την Κόστα Ρίκα.

Μερικές ημέρες αργότερα, καθώς αναμενόταν να επιστρέψει στην Ονδούρα, «στοιχεία των ενόπλων δυνάμεων» ενήργησαν κατά «δυσανάλογο» τρόπο ανοίγοντας πυρ «αδιακρίτως» εναντίον διαδηλωτών με τουφέκια M16, σύμφωνα με την εισαγγελία.

Πηγή: skai.gr

