Οι διαπραγματεύσεις σχετικά για το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, που διεξάγονται από την Κυριακή στη Φλόριντα με την ουκρανική πλευρά, έχουν οδηγήσει σε «σημαντική πρόοδο», αλλά ορισμένα ζητήματα απαιτούν «προσαρμογές», δήλωσε ο επικεφαλής των Ουκρανών διαπραγματευτών Ρουστέμ Ουμέροφ.

«Κατά τη διάρκεια δύο πολύ παραγωγικών ημερών στις ΗΠΑ πετύχαμε σημαντική πρόοδο, αν και ορισμένα σημεία εξακολουθούν να απαιτούν περαιτέρω προσαρμογές», ανέφερε στο Facebook, προσθέτοντας ότι εκείνος και η αμερικανική πλευρά συμφώνησαν να διατηρούν συνεχή επαφή.

Στο πλαίσιο της διπλωματικής κινητικότητας, ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, θα συναντηθεί την Τρίτη με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, στη Μόσχα, για να συνεχίσουν τις συνομιλίες γύρω από το αμερικανικό σχέδιο με, ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα το Κρεμλίνο.

Την ίδια ώρα ο Ουκρανός πρόεδρος είχε συνάντηση στο Παρίσι με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

