Ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν χαρακτήρισε τη Δευτέρα «απαράδεκτες» τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, και προειδοποίησε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

«Οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία εντός της αποκλειστικής οικονομικής μας ζώνης υποδηλώνουν μια ανησυχητική κλιμάκωση. Δεν μπορούμε με κανέναν τρόπο να δικαιολογήσουμε αυτές τις επιθέσεις, οι οποίες απειλούν την ασφάλεια της ναυτιλίας, της ζωής και του περιβάλλοντος», τόνισε ο Ερντογάν σε δημοσιογράφους.

«Αυτές οι επιθέσεις δεν δικαιολογούνται με κανέναν τρόπο. Απευθύνουμε τις αναγκαίες προειδοποιήσεις προς όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές σχετικά με τέτοια περιστατικά», συμπλήρωσε.

«Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων που αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου [στην Ουκρανία] και σε κάθε ευκαιρία δηλώνουμε την ετοιμότητά μας να συμβάλουμε στην εξάλειψή του», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

«Δεν είμαστε ένα κράτος, ένα έθνος ή μια χώρα που θα δειλιάσει μπροστά σε απειλές ή θα γονατίσει σε απειλητική γλώσσα. Η Τουρκία θα πετύχει τους στόχους της αργά ή γρήγορα» διεμήνυσε ακόμη.

«Ως Τουρκία, επιθυμούμε την ίδια καλά πράγματα για όλους τους αδελφούς και τις αδελφές μας πέρα ​​από τα σύνορά μας, όπως επιθυμούμε για τα 86 εκατομμύρια πολίτες μας. Υποστηρίζουμε τη νίκη, μαζί, μέσω της αδελφοσύνης, ενάντια στα δίκτυα χάους και σφαγών που επιδιώκουν να μας φέρνουν τον έναν εναντίον του άλλου, κάνοντάς μας όλους να χάσουμε» ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος.

Σφοδρή επίθεση στο Κίεβο εξαπέλυσε νωρίτερα η Μαρία Ζαχάροβα, μετά τις ουκρανικές επιθέσεις σε τάνκερ του ρωσικού «σκιώδους στόλου».

Οι «τρομοκρατικές επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα στις 28 και 29 Νοεμβρίου σημειώθηκαν με φόντο ένα μεγάλης κλίμακας σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία, το οποίο αποκάλυψε για άλλη μια φορά την εγκληματική φύση της χούντας που σφετερίστηκε την εξουσία, και τις παραιτήσεις υψηλόβαθμων προσωπικοτήτων στο καθεστώς του Κιέβου» αναφέρει η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ.

Η Ζαχάροβα υποστήριξε ότι οι ουκρανικές επιθέσεις σε στόχους ρωσικών συμφερόντων έχουν στόχο να αποσπάσουν την προσοχή της ουκρανικής κοινής γνώμης από τις ήττες στο μέτωπο.

«Οι φίλοι μας από το Υπουργείο Εξωτερικών του Καζακστάν εξέφρασαν διαμαρτυρία για αυτήν την τελευταία, τρίτη πράξη επιθετικότητας κατά της κοινοπραξίας αγωγών της Κασπίας. Οι Τούρκοι εταίροι μας εξέφρασαν επίσης ανησυχία για τις επιθέσεις» είπε.

