«Η Ρωσία δεν έχει λάβει ακόμη το επικαιροποιημένο σχέδιο για την Ουκρανία. Αναμένουμε από τις ΗΠΑ να μοιραστούν το σχέδιό τους», τόνισε την Τρίτη ο εκπρόσωπος του προέδρου της Ρωσίας Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Προς το παρόν, το μόνο ουσιαστικό είναι το αμερικανικό σχέδιο, το σχέδιο (του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ. Πιστεύουμε ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει μια πολύ καλή βάση για διαπραγματεύσεις. Εξακολουθούμε να εμμένουμε σε αυτήν την άποψη», δήλωσε ο Πεσκόφ.

«Καταλαβαίνουμε ότι γίνονται τροποποιήσεις στο δημοσιευμένο κείμενο του Τραμπ για την Ουκρανία» σημείωσε ο Ρώσος αξιωματούχος.



Σε ό,τι αφορά τον ευρωπαϊκό ρόλο στη διευθέτηση του ουκρανικού ζητήματος, υπογράμμισε ότι είναι αδύνατο να συζητήσουμε το σύστημα εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία χωρίς τη συμμετοχή της Ευρώπης, σε κάποια στιγμή θα είναι αναγκαίο.



Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε επίσης ότι δεν έχει «τίποτα να πει» για τις συνομιλίες του υπουργού Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, με τη ρωσική αντιπροσωπεία στο Άμπου Ντάμπι.

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, το ειρηνευτικό σχέδιο μειώθηκε από 28 σε 19 σημεία και, μεταξύ άλλων, αφαιρέθηκαν οι διατάξεις για τον περιορισμό του μεγέθους των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.