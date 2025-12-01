Λογαριασμός
Έχασαν τη γη κάτω από τα πόδια τους: Ξύλινη πεζογέφυρα στο Κονγκό κατέρρευσε στα εγκαίνιά της - Δείτε βίντεο

Η κατασκευή δεν άντεξε το πρώτο πλήθος... Το έργο σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από μια εταιρεία που ανήκει στον πρόεδρο της χώρας

Κονγκό

Ξύλινη πεζογέφυρα κατέρρευσε την ημέρα των εγκαινίων της στο Κονγκό, καθώς η κατασκευή δεν άντεξε το πρώτο πλήθος, με αποτέλεσμα οι παρευρισκόμενοι «να χάσουν τη γη κάτω από τα πόδια τους».

Η λεπτομέρεια είναι ότι το έργο σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από μια εταιρεία που ανήκει στον πρόεδρο της χώρας...  Δεν έχουν αναφερθεί σοβαροί τραυματισμοί. 

Σημειώνεται ότι ανάλογο περιστατικό σημειώθηκε και τον Σεπτέμβριο του 2022... 

