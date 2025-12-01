Ξύλινη πεζογέφυρα κατέρρευσε την ημέρα των εγκαινίων της στο Κονγκό, καθώς η κατασκευή δεν άντεξε το πρώτο πλήθος, με αποτέλεσμα οι παρευρισκόμενοι «να χάσουν τη γη κάτω από τα πόδια τους».

Kongo Cumhurbaşkanlığı inşaat şirketinin inşa ettiği köprü, açılış gününde çöktü.



Köprü 2 milyon doların üzerinde bir maliyetle inşa edildi. pic.twitter.com/NKNrZlFtsK November 30, 2025

Η λεπτομέρεια είναι ότι το έργο σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από μια εταιρεία που ανήκει στον πρόεδρο της χώρας... Δεν έχουν αναφερθεί σοβαροί τραυματισμοί.

Σημειώνεται ότι ανάλογο περιστατικό σημειώθηκε και τον Σεπτέμβριο του 2022...

