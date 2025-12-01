Η αστυνομία της Ισπανίας συνέλαβε μετά από έφοδο σε γιάφκα τρία άτομα με την υποψία ότι ανήκουν στην παγκόσμια νεοναζιστική τρομοκρατική ομάδα "The Base" που υποκινεί και εκπαιδεύει τα μέλη της σε τεχνικές για την ανατροπή κυβερνήσεων και την πρόκληση φυλετικού πολέμου. Η "The Base" έχει χαρακτηριστεί ως τρομοκρατική οργάνωση από την ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Χαρακτηρίζεται ως «επιταχυντική» οργάνωση, που σημαίνει ότι επιζητεί τη χρήση του καπιταλισμού και της τεχνολογικής προόδου, προκειμένου να δημιουργούνται οι ριζικοί κοινωνικοί μετασχηματισμοί, που θα τρέφουν ιδεολογικά τα νέα μέλη.

Σε ανακοίνωση η Policía Nacional της Ισπανίας δήλωσε ότι οι τρεις συλλήψεις, που έγιναν στην ανατολική επαρχία Καστεγιόν, επέτρεψαν την αποδόμηση του πρώτου «επιταχυντικού τρομοκρατικού πυρήνα» που εντοπίστηκε στη χώρα.

Οι αστυνομικοί προέβησαν σε κατασχέσεις δύο πυροβόλων όπλων, πυρομαχικών, ρέπλικες όπλων, μαχαίρια και στρατιωτικό εκπαιδευτικό εξοπλισμό, καθώς και «επιταχυντικές» προκυρήξεις και νεοναζιστικά αντικείμενα. Οι τρεις κατηγορούνται για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, στρατολόγηση, ιδεολογική καθοδήγηση, εκπαίδευση για τρομοκρατικούς σκοπούς και παράνομη κατοχή όπλων. Οι αρχές εντόπισαν στη συνέχεια τα άλλα δύο μέλη του πυρήνα και διαπίστωσαν ότι η τριάδα είχε υποβληθεί σε τακτική εκπαίδευση χρησιμοποιώντας παραστρατιωτικές τεχνικές και υλικό.

«Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν επίσης ότι οι συλληφθέντες χρησιμοποιούσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να στρατολογούν νέα μέλη, να επαινούν τις βίαιες ενέργειες άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων και να διαμοιράζουν επιταχυντικό οπτικοακουστικό υλικό», αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας.

Τους τελευταίους μήνες, προστίθεται, η τριάδα είχε εντείνει τη ριζοσπαστική της ρητορική, «προτρέποντας σε βίαιες επιθέσεις και αποκαλύπτοντας ανοιχτά ότι ήταν έτοιμοι να πραγματοποιήσουν στοχευμένες επιθέσεις για τον σκοπό τους». Η αστυνομία διαπίστωσε επίσης ότι ο επικεφαλής του ισπανικού πυρήνα είχε άμεση επαφή με τον Αμερικανό ιδρυτή της The Base, Ρινάλντο Νατζάρο, ο οποίος πρόσφατα κάλεσε τους πυρήνες ανά τον κόσμο να πραγματοποιήσουν επιθέσεις με στόχο την κατάρρευση των δυτικών δημοκρατικών θεσμών.

Οι αξιωματικοί συνέλαβαν τους τρεις υπόπτους την Τρίτη 25 Νοεμβρίου και πραγματοποίησαν πέντε έρευνες στην περιοχή του Καστεγιόν. Δικαστής του Ανώτατου Ποινικού Δικαστηρίου της Ισπανίας, της Audiencia Nacional, διέταξε την προφυλάκιση του επικεφαλής του πυρήνα.

Το Southern Poverty Law Center περιγράφει τη The Base ως «ένα αντισημιτικό, λευκό εθνικιστικό δίκτυο που εκπαιδεύει τα μέλη του σε τεχνικές επιβίωσης και παραστρατιωτικές δεξιότητες ώστε να προετοιμαστούν για ένοπλη αντίσταση κατά της κυβέρνησης».

Ο Νατζάρο, πρώην εργολάβος του Πενταγώνου και αναλυτής στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, ζει πλέον στη Ρωσία. Έχει κατηγορηθεί από φερόμενα πρώην μέλη της The Base ότι είναι κατάσκοπος του Κρεμλίνου.

Πηγή: skai.gr

