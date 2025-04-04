Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Πούτιν συνεχίζει να επιτίθεται παρά τις συνομιλίες

Οι ρωσικές επιδρομές με drones με στόχο την Ουκρανία έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 50% από τότε που ξεκίνησαν οι ειρηνευτικές συνομιλίες υπό τις ΗΠΑ στα μέσα Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την ανάλυση της Telegraph.



Στις 30 ημέρες μετά τις 18 Φεβρουαρίου, οπότε ξεκίνησαν οι ειρηνευτικές συνομιλίες, πραγματοποιήθηκαν περίπου 4.776 επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη από τη Ρωσία, σε σύγκριση με 3.148 επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη 30 ημέρες πριν, σύμφωνα με ενημερώσεις της Διοίκησης της Ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας.



Οι αναλυτές δήλωσαν ότι η Μόσχα έχει εντείνει τις επιθέσεις της για να εξαναγκάσει το Κίεβο σε παραχωρήσεις – και να πάρει τον έλεγχο όσο το δυνατόν περισσότερων εδαφών – καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, έχει δεσμευθεί να τερματίσει γρήγορα τις μάχες. Η Ουκρανία δυσκολεύεται επίσης ολοένα και περισσότερο να αναχαιτίσει ρωσικούς πυραύλους, με αποτέλεσμα περισσότεροι πολιτικοί στόχοι να δέχονται πλήγματα από τη Ρωσία.



«Η Ρωσία προσπαθεί να ''πονέσει'' περισσότερο την Ουκρανία ώστε να είναι πιθανότερες οι επώδυνες παραχωρήσεις από το Κίεβο, αλλά και για να δείξει ότι μπορεί να συνεχίσει τη σύγκρουση επ’ αόριστον», δήλωσε ο Ντάνιελ Μπάιμαν, διευθυντής του Warfare, Irregular Threats, and Terrorism Program στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών (CSIS).



Η συνάντηση της 18ης Φεβρουαρίου στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, σηματοδότησε την πρώτη φορά που Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι συναντήθηκαν για να συζητήσουν τη σύγκρουση – και ήταν αξιοσημείωτη, καθώς η Ουκρανία ήταν εκτός συζητήσεων. «Νομίζω ότι έχω τη δύναμη να τερματίσω αυτόν τον πόλεμο», είπε ο κ. Τραμπ μετά τη συνάντηση.



Από τότε, όμως, το Κρεμλίνο δείχνει αναβλητικό, και έχει προβεί σε μια σειρά μη ρεαλιστικών αιτημάτων, συμπεριλαμβανομένης της μόνιμης προσάρτησης των περιφερειών Ντόνετσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα, καθώς και της Κριμαίας. Ενώ οι αντιμαχόμενες πλευρές συμφώνησαν σε μια εκεχειρία 30 ημερών με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ που καλύπτει τις ενεργειακές υποδομές και τη Μαύρη Θάλασσα, υπάρχουν ελάχιστα σημάδια ότι τα χτυπήματα όντως μειώθηκαν.



Τα στοιχεία μάλιστα δείχνουν ότι η Ουκρανία ήταν, κατά μέσο όρο, στόχος 101 drones την ημέρα πριν από τη συνάντηση στο Ριάντ, σε σύγκριση με 154 την ημέρα μετά, σημειώνοντας αύξηση 52,5%.



Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία επιχειρεί να διεκδικήσει μια ισχυρότερη στρατιωτική θέση πριν από οποιαδήποτε κατάπαυση του πυρός. «Θέλουν να βελτιώσουν την κατάστασή τους στο πεδίο της μάχης», είπε τον Μάρτιο, ενώ ο Τραμπ αυτή την εβδομάδα είπε ότι ήταν «πολύ θυμωμένος» με τον Βλαντιμίρ Πούτιν μετά από εβδομάδες προσπαθειών διαπραγμάτευσης.

Συγκεκριμένα, ο ρωσικός στρατός έχει επικεντρωθεί στην ανάκτηση περιοχών στην περιοχή του Κουρσκ, την οποία κατέλαβε η Ουκρανία σε μια αντεπίθεση-σοκ τον Αύγουστο.



Η ανάλυση της Telegraph διαπίστωσε επίσης ότι οι επιθέσεις αυξήθηκαν τις ημέρες που ο Τραμπ επέπληξε δημόσια τον Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο και οι ΗΠΑ σταμάτησαν να μοιράζονται πληροφορίες με την Ουκρανία.



Στις 28 Φεβρουαρίου, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγόρησε τον Ουκρανό ομόλογό του ότι δεν ήταν... αρκετά ευγνώμων για την αμερικανική υποστήριξη, 208 ρωσικά drones εκτοξεύτηκαν στην Ουκρανία, σε σύγκριση με 166 την προηγούμενη ημέρα.



Στις 7 Μαρτίου, όταν οι ΗΠΑ ανέστειλαν την ανταλλαγή πληροφοριών με την Ουκρανία, η Ρωσία εκτόξευσε 252 drones στην εμπόλεμη χώρα, τον δεύτερο υψηλότερο αριθμό φέτος.



«Είναι ξεκάθαρο ότι οι Ρώσοι επιχείρησαν να εκμεταλλευτούν την παύση στην ανταλλαγή πληροφοριών», δήλωσε η Καρολίνα Χιρντ, αναπληρώτρια επικεφαλής για τα ρωσικά θέματα και αναλύτρια στο Ινστιτούτο Πολέμου (ISW).

Η ανάλυση διαπίστωσε επίσης ότι οι επιθέσεις της Μόσχας έχουν γίνει «μεγαλύτερες και πιο αποτελεσματικές» τις τελευταίες εβδομάδες, εν μέρει λόγω της αλλαγής της τακτικής της Ρωσίας. Σύμφωνα με το ISW, ο ρωσικός στρατός έχει στραφεί σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας που παραβίασαν με μεγαλύτερη επιττχ΄θα την αντιαεροπορική ασπίδα της Ουκρανίας.



«Τα ρωσικά χτυπήματα γίνονται περισσότερα και αποτελεσματικότερα», είπε η Χιρντ. «[Πρόκειται για μια τακτική εξέλιξη που δεν συνάδει με τους ρωσικούς ισχυρισμούς ότι είναι έτοιμοι για ειρήνη».



Η Ουκρανία, εν τω μεταξύ, αγωνίζεται όλο και περισσότερο να αναχαιτίσει ρωσικά drones και πυραύλους. Σύμφωνα με την ανάλυση της Telegraph, το ποσοστό αναχαιτίσεων του Κιέβου ήταν σταθερά πάνω από 60 τοις εκατό το καλοκαίρι του 2024, αλλά τους τελευταίους δύο μήνες έπεσε στο 50 τοις εκατό ή λιγότερο.



«Οι Ουκρανοί, εύλογα, έχουν συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να είναι πιο συντηρητικοί με τα αμυντικά τους συστήματα, τα οποία ήταν ήδη σπάνια», είπε η κ. Χιρντ.



Αυτή η πτώση έχει εγείρει σοβαρές ανησυχίες μεταξύ των στρατιωτικών αναλυτών. Ο Μπέντζαμιν Τζένσεν, καθηγητής Στρατηγικών Σπουδών στη Σχολή Προηγμένων Πολέμων του Πανεπιστημίου Πεζοναυτών, δήλωσε πρόσφατα ότι «η μείωση των ποσοστών αναχαίτισης θα μπορούσε να οδηγήσει σε ευκαιρίες για ρωσική πρόοδο στο μέτωπο ή αυξημένους θανάτους αμάχων οι οποίες ασκούν εσωτερική πίεση στους Ουκρανούς διαπραγματευτές».



Ωστόσο, η Ουκρανία έχει επίσης εντείνει τις επιδρομές της με drone τις τελευταίες εβδομάδες, αν και σε μικρότερο βαθμό.



Σύμφωνα με την ανάλυση των δεδομένων από τη ΜΚΟ Armed Conflict Location & Event Data (ACLED), η Ουκρανία εκτόξευε κατά μέσο όρο 30 drones την ημέρα τις εβδομάδες πριν από τις ειρηνευτικές συνομιλίες. Αυτός ο αριθμός αυξήθηκε κατά 16,7 τοις εκατό, σε 35 την ημέρα, στο δεύτερο μισό του Φεβρουαρίου και το πρώτο εξάμηνο του Μαρτίου.



Η Ουκρανία άλλαξε επίσης τους στόχους της, επανεστιάζοντας από τα στρατιωτικά πλήγματα στις ρωσικές οικονομικές υποδομές, σε μια προσπάθεια να αποδυναμώσει τη μακροπρόθεσμη ικανότητα της Μόσχας να συντηρήσει τον πόλεμο.

«Αυτό ακολούθησε άμεσα τη στόχευση της Ρωσίας στην ουκρανικές ενεργειακές υποδομές τον Δεκέμβριο – που ήταν ένα από τα μεγαλύτερα κύματα πληγμάτων στην Ουκρανία, αφότου είχε ήδη καταστραφεί το 80 τοις εκατό της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα και φυσικό αέριο μεταξύ Μαρτίου και Αυγούστου» τόνισε η Όλχα Πολιστσούκ, διευθύντρια Ανατολικής Ευρώπης στην ACLED.

Η Ρωσία συνέχισε επίσης να στοχεύει τις μη στρατιωτικές υποδομές. Το βράδυ πριν από τον πρώτο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, η Ρωσία εκτόξευσε 176 μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Συγκρότημα κατοικιών χτυπήθηκε στην Ντολίνσκα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν μια μητέρα και δύο παιδιά, ενώ στην Οδησσό τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα, ανάμεσά τους ένα παιδί.

Την ίδια μέρα, η Ουκρανία χτύπησε μεγάλους αγωγούς πετρελαίου στην Κροποτκίνσκαγια στη νότια Ρωσία.



Αυτή η κλιμάκωση υπογραμμίζει τον εύθραυστο χαρακτήρα των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων, επισημαίνουν οι αναλυτές, ενώ η σύγχυση γύρω από την κατάπαυση του πυρός φαίνεται τελικά να ωφελεί τη Ρωσία.



«Το διπλωματικό πλεονέκτημα για τη Ρωσία εδώ είναι η υποδαύλιση της σύγχυσης – ενώ δεν υπάρχει ακόμη κανενός είδους κωδικοποιημένη, συμφωνημένη εκεχειρία στα χτυπήματα, η Ρωσία συνεχίζει να χτυπά την Ουκρανία, η Ουκρανία συνεχίζει να χτυπά τη ρωσική ενεργειακή υποδομή και η Ρωσία μπορεί να ισχυριστεί ότι η Ουκρανία παραβιάζει μια [ανύπαρκτη] κατάπαυση του πυρός», σημείωσε η Χιρντ.



«Αυτή η σύγχυση ωφελεί τη Ρωσία, καθώς το Κρεμλίνο μπορεί να ισχυριστεί ότι ενδιαφέρεται για την ειρήνη και η Ουκρανία όχι, αλλά τα δεδομένα δείχνουν το αντίθετο», είπε.

