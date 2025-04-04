Φονικοί ανεμοστρόβιλοι σαρώνουν ξανά τις κεντρικές και τις νότιες ΗΠΑ τις τελευταίες ώρες, έχοντας προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 7 ανθρώπων και ανυπολόγιστες καταστροφές. Τουλάχιστον 30 τεράστιοι ανεμοστρόβιλοι καταγράφηκαν μέσα σε 24 ώρες, προκαλώντας χάος και πανικό σε εκατομμύρια κατοίκους.

Στα μέσα Μαρτίου, 34 άνθρωποι σκοτώθηκαν από την φονική κακοκαιρία και τους ανεμοστρόβιλους που έπληξαν το κεντρικό και νότιο τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στο «μάτι» έχουν βρεθεί διάφορες πολιτείες, από το Αρκάνσας (νότια) ως το Οχάιο (βόρεια). Οι περισσότερες καταστροφές έχουν καταγραφεί στο Αρκάνσας, το Κεντάκι και το Τενεσί - σε μια λωρίδα κατά μήκος του ποταμού Μισισιπή με περισσότερους από 1,3 εκατομμύρια ανθρώπους να έχουν πληγεί.

Δείτε βίντεο - φωτογραφίες:

Οι Αμερικανοί μετεωρολόγοι προβλέπουν πως τα ακραία φαινόμενα, τα οποία υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν καταστροφικές πλημμύρες, θα συνεχιστούν ως αύριο Σάββατο.

Πέρσι, 54 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις ΗΠΑ από σχεδόν1.800 ανεμοστρόβιλους στο σύνολο της επικράτειας .



Πηγή: skai.gr

