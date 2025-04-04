Παγκόσμιες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η «καταιγίδα» δασμών από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επέβαλε 20% σε όλα τα προϊόντα από την ΕΕ και έως 34% στην Κίνα.

Στο ίδιο μήκος κύματος και οι Αμερικανοί τουρίστες που μίλησαν στην κάμερα του ΣΚΑΪ στην Ακρόπολη, καθώς κατά γενική ομολογία κάνουν λόγο για «απογοήτευση» και «αποτυχία». Θεωρούν πως ήταν «ό,τι χειρότερο μπορούσε να συμβεί», ενώ θα προτιμούσαν η κυβέρνηση να είχε επιλέξει μια άλλη κατεύθυνση και σε καμία περίπτωση «δεν θα ωφελήσει όλο αυτό όχι μόνο την παγκόσμια οικονομία, αλλά ούτε και την εγχώρια».

