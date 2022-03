Νέο πλήγμα για τη Ρωσία, αυτή τη φορά στη νέα τεχνολογία. Η αμερικανική πολυεθνική Qualcomm που κατασκευάζει επεξεργαστές και ημιαγωγούς σταμάτησε να πουλά τα προϊόντα του σε ρωσικές εταιρείες, ανακοίνωσε μέσω Twitter ο ανώτερος αντιπρόεδρος της εταιρείας Νέιτ Τίμπιτς.



Ταυτόχρονα, ανέφερε ο Τίμπιτς, η εταιρεία δώρισε χρήματα για την υποστήριξη της Ουκρανίας «και υποστηρίζει μια ειρηνική λύση στη ρωσική επιθετικότητα κατά της χώρας».



Με τη σειρά του, ο αναπληρωτής πρωθυπουργός, υπουργός Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Ουκρανίας Μιχάιλο Φεοντόροφ ευχαρίστησε τη διοίκηση της Qualcomm στο Twitter και ζήτησε να σταλούν δορυφορικά τηλέφωνα της εταιρείας για τους Ουκρανούς διασώστες.



Thanks @Qualcomm for stopping selling its products to russian companies. @NateTibbits thank you so much for your support! If you want to help as much as possible, you can send your satellite phones for ukrainian rescuers, so they will be able to respond and communicate faster. https://t.co/hFXHvWVLPL