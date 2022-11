Πόλεμος στην Ουκρανία: Σε Κίεβο και Χερσώνα τα μέτωπα - «Είναι γενοκτονία» λέει ο δήμαρχος της πρωτεύουσας Κόσμος 19:25, 07.11.2022 linkedin

Για τα χειρότερα ετοιμάζονται οι κάτοικοι του Κιέβου - Χωρίς νερό, φαγητό και θέρμανση η ουκρανική πρωτεύουσα - «Μπαλάκι» μεταξύ Κιέβου και Μόσχας οι ευθύνες