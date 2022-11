ΗΠΑ: Μεθυσμένη φοιτήτρια συνελήφθη μετά από ρατσιστική επίθεση σε συμφοιτήτριά της - Δείτε βίντεο

Μεθυσμένη φοιτήτρια στο πανεπιστήμιο του Κεντάκι των ΗΠΑ συνελήφθη μετά από ρατσιστική επίθεση σε συμφοιτήτριά της

Σε video που έχουν κάνει το γύρο του κόσμου φαίνεται η 22χρονη Sophia Rosing να προσπαθεί να χτυπήσει τη Αφροαμερικανή εργαζόμενη και φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο του Κεντάκι, Kylan Spring.

this is the incident in question. pic.twitter.com/1nu35SBaFe

Σύμφωνα με δημοσίευμα της DailyMail η η 22χρονη συνελήφθη στην φοιτητική εστία με την κατηγορία της δημόσιας μέθης, της επίθεσης, της ανάρμοστης συμπεριφοράς και της επίθεσης σε αστυνομικό. Ο δικαστής όρισε την εγγύησή της σε 10.000 δολάρια.

Η Rosing, βρέθηκε στην εστία του πανεπιστημίου σε κατάσταση μεγάλης μέθης, σύμφωνα με την Kylan που φοιτεί και εργάζεται παράλληλα στη ρεσεψιόν της εστίας.

Η κοπέλα που δέχτηκε την επίθεση εξήγησε σε ένα βίντεο στο TikTok ότι προσπάθησε να ελέγξει τη γυναίκα, αλλά αντ' αυτού δέχτηκε επίθεση

Στα βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η 22χρονη φοιτήτρια αρνήθηκε τη βοήθεια και αντ' αυτού προσπάθησε να χτυπήσει και να επιτεθεί στην Κάιλα, ενώ έλεγε επανειλημμένα: «Είσαι νέγ...α και είσαι μια σκ...α».

«Ω, Χριστέ μου, δεν πληρώνομαι αρκετά γι' αυτό», απάντησε ήρεμα η Kylan Spring όπως ακούγεται στο βίντεο.

«Τα έχω όλα αυτά σε βίντεο», είπε μια άλλη φωνή εκτός λήψης.

Η Κάιλα και ένας άλλος φοιτητής αφρικανικής καταγωγής προσπάθησαν να ακουμπήσουν την 22χρονη σε ένα κάθισμα, αλλά εκείνη αντ' αυτού τους χτύπησε και κλώτσησε βίαια.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η 22χρονη επίκρινε και μάλωσε με συμμαθητές της

Σε ένα άλλο βίντεο που δημοσιεύτηκε λίγο μετά το βίντεο της επίθεσης που έγινε viral, η 22χρονη Rosing παρουσιάζεται να επιπλήττει μια άλλη φοιτήτρια του Πανεπιστημίου του Κεντάκι σε ένα πάρτι, καυχιόμενη για το πόσο πλούσια είναι.

Επιτέθηκε και στον αστυνομικό

Η αστυνομία εμφανίστηκε και πέρασε χειροπέδες στη 22χρονη, αλλά ούτε αυτό σταμάτησε το ρατσιστικό της παραλήρημα.

Το Πανεπιστήμιο του Κεντάκι καταδίκασε την επίθεση σε ανακοίνωσή του το πρωί της Κυριακής.

Early this morning, a disturbing incident was captured on video in a residence hall. The video is deeply offensive, and we take it very seriously.