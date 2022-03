Δώδεκα με δεκατέσσερις χιλιάδες Ρώσοι στρατιώτες των ειδικών δυνάμεων έχουν περικυκλώσει τη Μαριούπολη, ενώ πάνω από 2.400 άμαχοι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις συγκρούσεις, σύμφωνα με το δημοτικό συμβούλιο της πόλης. Στην πολιορκούμενη πόλη, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές υπάρχουν δύο ομαδικοί τάφοι.



«Από σήμερα, υπάρχουν περίπου 12.000 με 14.000 Ρώσοι στρατιώτες γύρω από την πόλη - αυτές είναι οι ελίτ μονάδες τους. Τις τελευταίες τρεις ημέρες 25 αεροπλάνα ημερησίως προερχόμενα από τη Σεβαστούπολη και πετούσαν βόμβες στη Μαριούπολη, καταστρέφοντάς την ολοσχερώς, αναγκάζοντας την πόλη να παραδοθεί», είπε ο Σεργκέι Ταρούτα, βουλευτής.



Οι κάτοικοι που παραμένουν στη Μαριούπολη είναι υποχρεωμένοι να ζουν υπό φριχτές συνθήκες, καθώς επί 13 ημέρες είναι χωρίς ηλεκτρικό, φυσικό αέριο ή νερό, με τη θερμοκρασία τη νύχτα να πέφτει στους -5 βαθμούς Κελσίου. Εκτιμάται ότι στην πόλη παραμένουν 400.000 άνθρωποι, ενώ 14 Μαρτίου κατάφεραν να διαφύγουν 160 οχήματα.



Ρωσικές δυνάμεις φαίνεται ότι βομβάρδισαν ένα θέατρο όπου είχαν βρει καταφύγιο άμαχοι πολίτες στην πόλη. Ο αντιδήμαρχος ανέφερε ότι μέσα στο κτίριο βρίσκονταν 1.000 με 1.200 άνθρωποι. Η Μόσχα διέψευσε το βομβαρδισμό του θεάτρου. «Οι εισβολείς κατέστρεψαν το Δραματικό Θέατρο. Κτίριο όπου είχαν βρει καταφύγιο πάνω από χίλιοι άνθρωποι. Δεν θα το συγχωρήσουμε ποτέ», ανέφερε ο δήμος της Μαριούπολης μέσω Telegram.

