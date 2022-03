Βίντεο από την πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσαν οι Ρώσοι στο Νικολάεφ την Τρίτη, έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας.

Ρωσικοί πύραυλοι έβαλαν χθες κατά κτιρίου της περιφερειακής διοίκησης της πόλης, σκοτώνοντας 12 άτομα και τραυματίζοντας ακόμη 30 σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό.

Στο βίντεο διακρίνεται η ρουκέτα στον αέρα και ο πυκνός καπνός που σηκώνεται αφού χτυπά τον στόχο της.

Δείτε το βίντεο:

Yesterday #Russia shelled #Mykolaiv administration building.



It is reported that 12 people died as a result of the shelling, more than 30 were injured. #closeUAskyNOW#StopRussianAgression pic.twitter.com/7bP26OQnkm