Η Ρωσία σφυροκόπησε άλλη μία φορά το Κίεβο των τριών εκατομμυρίων κατοίκων, σε μια ολονύκτια επίθεση με drones, τραυματίζοντας τουλάχιστον 23 ανθρώπους και προκαλώντας ζημιές σε σιδηροδρομικές υποδομές και πυρκαγιές σε κτίρια και οχήματα σε όλη την πόλη.

Τα πλήγματα που εξαπολύθηκαν χθες βράδυ από τη Ρωσία στην Ουκρανία ήταν τα πιο μαζικά από την αρχή του πολέμου το 2022, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι αντιαεροπορικοί συναγερμοί διήρκεσαν περισσότερο από οκτώ ώρες μέσα τη νύκτα, με επιθέσεις κατά κύματα και τη Ρωσία να εξαπολύει συνολικά 539 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 11 πυραύλους με στόχο το ουκρανικό έδαφος.

ATAQUE EN CURSO🚩 #ULTIMAHORA

🚨⚠️La situación en el metro de KIEV esta noche⚠️🚨

💥Suena la sirena antiaérea en KIEV. Ya hay al menos 130 geranios en el cielo de UCRANIA y siguen llegando drones.

💥Los canales de televisión locales afirman que los residentes de Kiev se… pic.twitter.com/cTvnUkeWZr — CARLOS AGUIAR - GEOPOLÍTICA (@Geopolitik_2030) July 3, 2025

«Ο κύριος στόχος των πληγμάτων ήταν η πρωτεύουσα της Ουκρανίας, η πόλη του Κιέβου!», ανακοίνωσε η Πολεμική Αεροπορία σε ανάρτησή της στο Telegram, υπογραμμίζοντας πως κατέστρεψε 478 από τα αεροπορικά όπλα.

«Ο εχθρός επιτέθηκε με μεγάλο αριθμό drones…είναι ο μεγαλύτερος αριθμός που έχει χρησιμοποιήσει ποτέ ο εχθρός σε μία μόνο επίθεση», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ΠΑ, Γιούρι Ιγκνάτ στην ουκρανική τηλεόραση.

Δεκατέσσερις από τους τραυματίες νοσηλεύονται, δήλωσε μέσω του Telegram ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο.

Ζελένσκι: «Η Ρωσία δε δείχνει καμία πρόθεση να τερματίσει τον πόλεμο και τον τρόμο»

«Η χθεσινοβραδινή ρωσική επίθεση στην Ουκρανία είναι μια από τις μεγαλύτερες μέχρι στιγμής και η Ρωσία δε θα σταματήσει τα πλήγματά της χωρίς πίεση μεγάλης κλίμακας», δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος στο Χ

«Για κάθε τέτοιο πλήγμα κατά ανθρώπων και ανθρώπινης ζωής, πρέπει να νιώσουν τις κατάλληλες κυρώσεις και άλλα πλήγματα στην οικονομία τους, τα έσοδά τους και τις υποδομές τους», έγραψε ο Ζελένσκι, χαρακτηρίζοντας την επίθεση «σκοπίμως μαζική και κυνική».

«Ωστόσο και πάλι, η Ρωσία δε δείχνει καμία πρόθεση να τερματίσει τον πόλεμο και τον τρόμο», πρόσθεσε.

Firefighting efforts and debris removal are still ongoing after another Russian strike. This was one of the most large-scale air attacks – deliberately massive and cynical. In total, 550 targets were launched, including at least 330 Russian-Iranian “shaheds”, along with missiles,… pic.twitter.com/vnn31oST0z — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 4, 2025

Βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν ανθρώπους να τρέχουν για να βρουν καταφύγιο, πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τις φλόγες μέσα στο σκοτάδι και κατεστραμμένα κτίρια με σπασμένα παράθυρα και προσόψεις που έχουν καταρρεύσει.

🇷🇺 Russia is ROCKING Kiev tonight. At least 10 explosions in one minute (video). pic.twitter.com/Moq4C36pwR — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) July 4, 2025

Ζημιές καταγράφηκαν σε έξι από τις 10 περιφέρειες του Κιέβου και στις δύο όχθες του ποταμού Δνείπερου, που διαρρέει την πόλη, και συντρίμμια μη επανδρωμένων αεροσκαφών προκάλεσαν πυρκαγιά σε ιατρική εγκατάσταση στην περιφέρεια Χολοσιίφσκι.

Η ουκρανική κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων Ukrzaliznytsia ανέφερε ότι η επίθεση στο Κίεβο προκάλεσε ζημιές σε σιδηροδρομικές υποδομές στην πόλη, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να εκτραπούν επιβατικές αμαξοστοιχίες και να προκληθούν καθυστερήσεις.

Επίσης, αργά χθες το βράδυ, ρωσικός βομβαρδισμός στοίχισε τη ζωή σε πέντε ανθρώπους μέσα και κοντά στην ανατολική ουκρανική πόλη Ποκρόφσκ, που εδώ και μήνες αποτελεί στόχο ρωσικής επίθεσης, ανακοίνωσε η Ουκρανία.

Οι επιθέσεις αυτές είναι οι πιο πρόσφατες σε μια σειρά ρωσικών αεροπορικών πληγμάτων εναντίον του Κιέβου, τα οποία έχουν ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες και σηματοδότησαν μερικές από τις πιο πολύνεκρες επιθέσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στη διάρκεια του πολέμου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι καμιά απολύτως πρόοδος δεν σημειώθηκε στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε χθες, Πέμπτη, με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ το Κρεμλίνο επανέλαβε ότι η Μόσχα θα εξακολουθήσει να επιμένει ότι πρέπει να επιλυθούν «οι ριζικές αιτίες» της σύγκρουσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.