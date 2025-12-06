Ανταπόκριση από τη Ρώμη

Η συμμετοχή του εκδοτικού οίκου Passaggio al bosco στην Έκθεση Βιβλίου της Ρώμης προκαλεί έντονες αντιδράσεις. Συγγραφείς ζητούν εγείρουν ζήτημα δημοκρατίας.Ανταπόκριση από τη Ρώμη



H φετινή Έκθεση Βιβλίου της Ρώμης, με την ονομασία «Più libri più liberi» («Όσο περισσότερα βιβλία, τόσο πιο ελεύθεροι») και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα, προκαλεί μεγάλο προβληματισμό και σειρά δημόσιων συζητήσεων. Αιτία, η συμμετοχή του εκδοτικού οίκου Passaggio al bosco, στον κατάλογο του οποίου συμπεριλαμβάνονται βιβλία του Μπενίτο Μουσολίνι, του Λεόν Ντεγκρέλ, ιδρυτή του βελγικού φασιστικού κινήματος και του Κορνέλιου Κοντρεάνου, ο οποίος δημιούργησε την αντισημιτική «Σιδηρά Φρουρά» της Ρουμανίας, στο πρώτο ήμισυ του περασμένου αιώνα.



Δεκάδες Ιταλοί συγγραφείς, όπως και γνωστοί εκδοτικοί οίκοι, με ανοικτή επιστολή τους ζήτησαν τον αποκλεισμό του Passaggio al bosco από την έκθεση και υπογράμμισαν ότι η συγκεκριμένη διοργάνωση θα έπρεπε να προωθεί τον πολιτισμό και τις δημοκρατικές αξίες, οι οποίες προστατεύονται από το ιταλικό σύνταγμα.

Λογοκρισία ή υπεράσπιση δημοκρατικών αρχών;

Σήμερα το απόγευμα, πέντε εκδοτικοί οίκοι θα κλείσουν τα περίπτερά τους, καλύπτοντάς τα με μαύρα πανιά, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη στάση των διοργανωτών, οι οποίοι αποφάσισαν να μην ανταποκριθούν στην έκκληση των συγγραφέων.



Η όλη αυτή ιστορία προκάλεσε έντονη αντιπαράθεση. Το κύριο ερώτημα είναι που σταματά η ελευθερία έκφρασης και πού αρχίζει η προπαγάνδα υπέρ δικτατορικών καθεστώτων και ιδεών, οι οποίες στο παρελθόν οδήγησαν την Ευρώπη στον όλεθρο. «Δε θα πάρω μέρος στην έκθεση βιβλίου της Ρώμης. Έχω θέσει ένα προσωπικό όριο: Δεν πάω σε εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχουν υμνητές των ναζί», δήλωσε ο Ιταλός σκιτσογράφος Zerocalcare. O δήμαρχος της Ρώμης, Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι, από την μεριά του, δεν συμμετείχε στην συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση της έκθεσης. Πρόκειται για λογοκρισία ή για υπεράσπιση των δημοκρατικών αρχών; Οι διοργανωτές του «Più libri più liberi» απαντούν ότι όλοι οι εκδοτικοί οίκοι υπογράφουν δήλωση συμμετοχής, με την οποία κάνουν σαφές ότι σέβονται το ιταλικό Σύνταγμα και την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Είναι αρκετό, άραγε;

Πηγή: Deutsche Welle

