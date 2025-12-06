Νεκρή 33χρονη: Ο σύντροφός της την άφησε στην υψηλότερη κορυφή της Αυστρίας

Συγκλονίζει την κοινή γνώμη ο θάνατος της 33χρονης Kerstin Gärtner από το Σάλτσμπουργκ η οποία έχασε τη ζωή της στις 19 Ιανουαρίου όταν εγκαταλείφθηκε, από τον σύντροφό της, με τον οποίο και πραγματοποιούσαν ορειβασία, στην υψηλότερη κορυφή της Αυστρίας, μέσα σε ακραίες καιρικές συνθήκες.

Η γυναίκα έχασε τη ζωή της σε απόσταση περίπου 50 μέτρων από την κορυφή, σε υψόμετρο σχεδόν 3.800 μέτρων, όπου η θερμοκρασία άγγιζε τους –20°C και οι άνεμοι ήταν ιδιαίτερα ισχυροί.

Κατά την ανάβαση, η Gärtner άρχισε να εξαντλείται και δεν μπορούσε να συνεχίσει.

Ο σύντροφός της, ο 39χρονος και έμπειρος ορειβάτης Thomas Plamberger, αποφάσισε να κατέβει για βοήθεια, αφήνοντάς την πίσω.

Σύμφωνα ωστόσο με το πόρισμα των εισαγγελικών αρχών που διερευνούν την υπόθεση, η γυναίκα έμεινε μόνη και απροστάτευτη για σχεδόν 6,5 ώρες αφού ο 39χρονος δεν μερίμνησε να τη μεταφέρει σε ένα ασφαλέστερο σημείο πριν ξεκινήσει την κατάβαση.

Επιπλέον οι αρχές επεσήμαναν πως το ζευγάρι δεν είχε κατάλληλο εξοπλισμό για να επιχειρήσει την ανάβαση και ούτε έγινε έγκαιρη κλήση διάσωσης.

Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε «απροστάτευτη, εξαντλημένη, σε κατάσταση υποθερμίας και αποπροσανατολισμένη» λίγο κάτω από την κορυφή.

Νέα δεδομένα – όπως ανάλυση ψηφιακών φωτογραφιών και πληροφορίες από κινητά και smartwatch – οδήγησαν τελικά τις δικαστικές αρχές στην άσκηση δίωξης για «ανθρωποκτονία από βαριά αμέλεια» σε βάρος του Plamberger, ο οποίος αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και τριών ετών.

Συγγενείς και φίλοι της Gärtner κοινοποιούν μηνύματα αγάπης και θρήνου στο διαδίκτυο.

«Αναπαύσου εν ειρήνη», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος σημείωσε: «Πίσω από τα δάκρυα κρύβεται το χαμόγελο της ανάμνησης».

Το περιστατικό έχει «πυροδοτήσει» έντονες συζητήσει στην ορειβατική κοινότητα για τα όρια αντοχής, την προετοιμασία που απαιτούν οι δύσκολες αναβάσεις και το πότε πρέπει να λαμβάνεται η απόφαση επιστροφής όταν οι συνθήκες γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνες.

Πηγή: skai.gr

