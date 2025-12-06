Πρέπει να συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση στη Ρωσία για να την εξαναγκάσουμε σε ειρήνη τόνισε το Σάββατο ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Γάλλος πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα επισκεφθεί το Λονδίνο τη Δευτέρα για να συναντηθεί με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

La Russie s’enferme dans une démarche escalatoire et ne cherche pas la paix.



Je condamne avec la plus grande fermeté les frappes massives qui ont ciblé cette nuit l’Ukraine, en particulier ses infrastructures énergétiques et ferroviaires.



Nous devons continuer… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 6, 2025

Η Ρωσία είναι παγιδευμένη σε μια κλιμακούμενη στρατηγική και δεν επιδιώκει την ειρήνη, αναφέρει σε μήνυμά του στο X.

«Καταδικάζω με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τις μαζικές επιθέσεις που στόχευσαν την Ουκρανία χθες το βράδυ, ιδιαίτερα την ενεργειακή και σιδηροδρομική της υποδομή».

«Η Ουκρανία μπορεί να βασίζεται στην ακλόνητη υποστήριξή μας. Αυτό είναι όλο το νόημα των προσπαθειών που έχουμε καταβάλει στο πλαίσιο του Συνασπισμού των Προθύμων. Θα συνεχίσουμε αυτές τις προσπάθειες με τους Αμερικανούς για να παρέχουμε στην Ουκρανία τις εγγυήσεις ασφαλείας, χωρίς τις οποίες δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή και διαρκής ειρήνη».

«Αυτό που διακυβεύεται στην Ουκρανία είναι επίσης η ασφάλεια ολόκληρης της Ευρώπης» υπογραμμίζει ο πρόεδρος της Γαλλίας.

Πηγή: skai.gr

