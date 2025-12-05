Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η κυβέρνησή του κατηγορούν την ΕΕ και τη μετανάστευση για αυτό που αποκαλούν επικείμενη, ολική πολιτισμική κατάρρευση στην Ευρώπη.

Η εκρηκτική αυτή δήλωση περιλαμβάνεται στην Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας των ΗΠΑ, η οποία επισημαίνει ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα, αλλά αναφέρει ότι αυτά «επισκιάζονται από την πραγματική και πιο αυστηρή προοπτική της πολιτισμικής κατάρρευσης» μέσα στα επόμενα 20 χρόνια, σημειώνει το Politico.

«Τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη περιλαμβάνουν τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διακρατικών οργανισμών που υπονομεύουν την πολιτική ελευθερία και κυριαρχία, τις μεταναστευτικές πολιτικές που μετασχηματίζουν την ήπειρο και δημιουργούν διαμάχες, τη λογοκρισία της ελευθερίας του λόγου και την καταστολή της πολιτικής αντιπολίτευσης, τη δραματική μείωση των γεννήσεων και την απώλεια της εθνικής ταυτότητας και αυτοπεποίθησης», αναφέρει η κυβέρνηση Τραμπ στο 33σέλιδο έγγραφο που δημοσιεύθηκε χθες το βράδυ.

Αυτή η αφήγηση είναι πιθανό να βρει μεγάλη απήχηση στα περισσότερα ακροδεξιά κόμματα της Ευρώπης, των οποίων τα εκλογικά προγράμματα βασίζονται κυρίως στην κριτική της ΕΕ, στις απαιτήσεις για περιορισμό της μετανάστευσης από χώρες με μουσουλμανική πλειοψηφία και μη ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και σε μια πατριωτική προσπάθεια να ανατρέψουν την αντίληψη για την παρακμή των χωρών τους.

Ευθυγράμμιση Τραμπ και ευρωπαϊκής ακροδεξιάς

Η νέα στρατηγική ασφαλείας προσφέρει μια σαφή ιδεολογική ευθυγράμμιση μεταξύ του λαϊκιστικού κινήματος MAGA του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και των εθνικιστικών κομμάτων της Ευρώπης.

Η αμερικανική κυβέρνηση -η οποία έχει αναπτύξει όλο και στενότερους δεσμούς με ακροδεξιά κόμματα σε χώρες όπως η Γερμανία και η Ισπανία- φαίνεται να υπονοεί ότι θα μπορούσε να βοηθήσει τα ιδεολογικά συμμαχικά ευρωπαϊκά κόμματα.

«Η Αμερική ενθαρρύνει τους πολιτικούς συμμάχους της στην Ευρώπη να προωθήσουν αυτή την αναβίωση του πνεύματος, και η αυξανόμενη επιρροή των πατριωτικών ευρωπαϊκών κομμάτων δίνει πράγματι λόγο για μεγάλη αισιοδοξία», αναφέρει η στρατηγική.

Το έγγραφο αποτελεί μια σπάνια επίσημη εξήγηση της παγκόσμιας άποψης του Τραμπ για την εξωτερική πολιτική από την κυβέρνησή του. Τέτοιες στρατηγικές, τις οποίες οι πρόεδροι συνήθως δημοσιεύουν μία φορά ανά θητεία, μπορούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση του τρόπου με τον οποίο τμήματα της αμερικανικής κυβέρνησης κατανέμουν τους προϋπολογισμούς και καθορίζουν τις πολιτικές προτεραιότητες.

Σε μια εισαγωγική σημείωση στη στρατηγική, ο Τραμπ την χαρακτήρισε «οδικό χάρτη για να διασφαλιστεί ότι η Αμερική θα παραμείνει η μεγαλύτερη και πιο επιτυχημένη χώρα στην ιστορία της ανθρωπότητας και η πατρίδα της ελευθερίας στη γη».

Η κυβέρνηση Τραμπ παραδέχεται ότι «η Ευρώπη παραμένει στρατηγικά και πολιτισμικά ζωτικής σημασίας για τις Ηνωμένες Πολιτείες», αλλά οι απόψεις της για την ήπειρο συνάδουν με τις αρνητικές δημόσιες δηλώσεις της κυβέρνησης στο παρελθόν. Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς συγκλόνισε την κυρίαρχη πολιτική τάξη στη Διάσκεψη για την Ασφάλεια του Μονάχου τον Φεβρουάριο, επιτιθέμενος στην Ευρώπη για θέματα μετανάστευσης και ελευθερίας του λόγου.

Το έγγραφο επαναλαμβάνει επίσης τη ρατσιστική θεωρία συνωμοσίας της «μεγάλης αντικατάστασης», η οποία υποστηρίζει ότι οι ελίτ συνωμοτούν για να μειώσουν την εκλογική δύναμη των λευκών Ευρωπαίων, ανοίγοντας τις πόρτες των χωρών τους στην μετανάστευση από την αφρικανική ήπειρο, και συγκεκριμένα από μουσουλμανικές χώρες. «Μακροπρόθεσμα, είναι περισσότερο από πιθανό ότι, το αργότερο μέσα σε λίγες δεκαετίες, ορισμένα μέλη του ΝΑΤΟ θα έχουν πλειοψηφία μη Ευρωπαίων», αναφέρει το έγγραφο.

Αποκατάσταση της στρατηγικής σταθερότητας με τη Ρωσία

Ο πόλεμος στην Ουκρανία αναφέρεται, σε μια σύντομη παρέκκλιση από τη συζήτηση για την «εξάλειψη του πολιτισμού» της Ευρώπης. Οι ΗΠΑ τονίζουν ότι είναι προς το συμφέρον της Αμερικής να σταματήσει ο πόλεμος του Κρεμλίνου, μεταξύ άλλων για να αποκατασταθεί η «στρατηγική σταθερότητα» με τη Ρωσία.

Ωστόσο, η αμερικανική κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι οι «ασταθείς μειοψηφικές κυβερνήσεις» στην Ευρώπη έχουν «μη ρεαλιστικές προσδοκίες για τον πόλεμο», ενώ υπονοεί επίσης ότι εμποδίζουν την ειρηνευτική διαδικασία. Τα σχόλια αυτά έρχονται σε μια στιγμή που οι Ευρωπαίοι ηγέτες προειδοποιούν ιδιωτικά ότι η Ουάσινγκτον θα μπορούσε να «προδώσει» την Ουκρανία κατά τη διάρκεια των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τη Μόσχα.

Σε αντίθεση με την πολιτική ανοιχτών θυρών του ΝΑΤΟ για τις υποψήφιες χώρες, η αμερικανική κυβέρνηση επιθυμεί επίσης να «τερματίσει την αντίληψη και να αποτρέψει την πραγματικότητα του ΝΑΤΟ ως μιας συνεχώς επεκτεινόμενης συμμαχίας». Αν και δεν αποτελεί μυστικό ότι ο Τραμπ δεν επιθυμεί την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, αυτή ήταν και η θέση της Ουάσινγκτον υπό τον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν.

