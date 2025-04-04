Άτυπη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ -γνωστή ως «φόρμουλα Άρια»- για τον πόλεμο στην Ουκρανία, με τίτλο «Παραπληροφόρηση και Υπονόμευση της Ειρήνης στην Ουκρανία», συγκάλεσε η Ρωσία.

Η συνεδρίαση επικεντρώθηκε στα γεγονότα που έλαβαν χώρα στη Μπούτσα της Ουκρανίας στα τέλη Μαρτίου και αρχές Απριλίου 2022. Η Ρωσία υποστήριξε ότι οι καταγγελλόμενες θηριωδίες ήταν σκηνοθετημένες προβοκάτσιες, με στόχο να υπονομεύσουν τις προσπάθειες ειρήνης.

Ωστόσο, αρκετά μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας απέρριψαν κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Ρωσίας.

Η θέση της Ελλάδας

Η Ελλάδα, μέσω του αναπληρωτή Μόνιμου Αντιπροσώπου της, Ιωάννη Σταματέκου, διατύπωσε μία ξεκάθαρη δήλωση καταδίκης των ρωσικών ενεργειών στην Ουκρανία, με έμφαση στην αναζήτηση της αλήθειας, τη λογοδοσία και τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου.

Ο κ. Σταματέκος ανέφερε ότι τα γεγονότα στη Μπούτσα κατά τη ρωσική κατοχή στις αρχές του 2022 είναι «δύσκολο να αμφισβητηθούν», καθώς υπάρχει «πλήθος αποδεικτικών στοιχείων», όπως «μαρτυρίες επιζώντων, βίντεο, εικόνες». Αυτά τα εγκλήματα έχουν επιβεβαιωθεί από έγκυρες πηγές όπως το OHCHR, το οποίο κατέγραψε «εκτελέσεις συνοπτικών διαδικασιών… καθώς και επιθέσεις σε αμάχους».

Η Ελλάδα σημείωσε ότι υπάρχουν «άφθονα στοιχεία για εγκλήματα πολέμου» και σε άλλες απελευθερωμένες περιοχές της Ουκρανίας. Έκανε αναφορά σε εκθέσεις διεθνών φορέων, όπως του ΟΗΕ και του ΟΑΣΕ, που κατέληξαν πως «οι ρωσικές Αρχές διέπραξαν εξαναγκαστικές εξαφανίσεις» και «χρησιμοποίησαν συστηματικά βασανιστήρια».

Η Ελλάδα επέκρινε τη Ρωσία ότι χρησιμοποιεί αυτήν τη συνεδρίαση «προκειμένου να συσκοτίσει τα γεγονότα, να αποπροσανατολίσει από την αλήθεια και, τελικά, να αρνηθεί τη δική της ευθύνη».

Ο κ. Σταματέκος επανέλαβε την καταδίκη της Ελλάδας για τις θηριωδίες που διέπραξαν τα ρωσικά στρατεύματα στη Μπούτσα αλλά και σε άλλες πόλεις όπως «η Μποροντιάνκα, το Ιρπίν, το Χοστόμελ και η Μαριούπολη».

«Αυτές οι πόλεις έχουν καταστεί και εξακολουθούν να αποτελούν σύμβολα ενός άδικου και φρικτού πολέμου, και η διεθνής κοινότητα οφείλει να στηρίξει τα θύματα αυτών των θηριωδιών και κάθε προσπάθεια για την πλήρη λογοδοσία, ως προαπαιτούμενο για δίκαιη και διαρκή ειρήνη. Ως σταθερός υποστηρικτής του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η Ελλάδα καλεί όλα τα μέρη να τηρούν τις υποχρεώσεις τους», τόνισε.

Όπως επεσήμανε, «η διεθνής κοινότητα οφείλει να στηρίξει όλες τις προσπάθειες για πλήρη λογοδοσία, ως προαπαιτούμενο για δίκαιη και διαρκή ειρήνη». Η Ελλάδα υποστηρίζει το έργο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και επαναβεβαιώνει τη σημασία «του σεβασμού των αρχών και αξιών του Καταστατικού της Ρώμης».

Επίσης, η Ελλάδα εξέφρασε την ελπίδα πως η Ρωσία θα «εφαρμόσει επειγόντως τη συμφωνία» που επετεύχθη με πρωτοβουλία των ΗΠΑ για «30 ημερών εκεχειρία στις ενεργειακές υποδομές, στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας και στην εξάλειψη της χρήσης βίας στη Μαύρη Θάλασσα».

Η Σλοβενία υπογράμμισε την ανάγκη να βασίζονται οι συζητήσεις σε επαληθεύσιμα γεγονότα και αντικειμενική κατανόηση, τονίζοντας τη σημασία της αναγνώρισης της πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, όπως έχει αναγνωριστεί από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Η Δανία κατηγόρησε τη Ρωσία ότι προσπαθεί να ξαναγράψει την ιστορία της εισβολής και χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς της σχετικά με την Μπούκα αβάσιμους. Ανέφερε τεκμηρίωση από ανεξάρτητα διεθνή μέσα και οργανώσεις, όπως η Human Rights Watch και η Διεθνής Αμνηστία, που έχουν καταγράψει αποδείξεις για ομαδικούς τάφους, εκτελέσεις και βασανιστήρια στην περιοχή.

Επιστολή Ουκρανίας στον ΟΗΕ

Η Ουκρανία, μέσω της επιτετραμμένης της, Κριστίνα Χαγκοβίσιν, με επιστολή της στον γγ ενημέρωσε για τις «συνεχιζόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις της Ρωσίας» που πλήττουν αμάχους και κρίσιμες πολιτικές υποδομές.

Μαζική επίθεση τη νύχτα της 2ας Απριλίου 2025

Στην επιστολή σημειώνεται ότι η Ρωσία εξαπέλυσε «μαζική νυχτερινή επίθεση» κατά των περιοχών Χάρκοβο, Οδησσό και Σούμι, χρησιμοποιώντας «74 drones, συμπεριλαμβανομένων 54 Shahed, και περίπου 50 κατευθυνόμενες εναέριες βόμβες».

Στο Χάρκοβο, «τουλάχιστον 14 ρωσικά drones» τραυμάτισαν «τουλάχιστον οκτώ ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών». Πυρκαγιές ξέσπασαν σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ενώ «κατοικίες υπέστησαν ζημιές».

Επίθεση σε ενεργειακές υποδομές

Η Ρωσία, σύμφωνα με την ουκρανική επιστολή, φέρεται να «στόχευσε σκόπιμα ενεργειακές υποδομές», μεταξύ άλλων με χτύπημα FPV drone σε «υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος στην περιοχή Σούμι» και με «πλήγμα πυροβολικού στη Νικόπολη», που άφησε «περίπου 4.000 καταναλωτές χωρίς ρεύμα».

Νέα πλήγματα σε κατοικημένες περιοχές

Στην «Κρασνί Λιμάν» του Ντονέτσκ, «χτυπήθηκε δημοτική εγκατάσταση και ξέσπασε πυρκαγιά». Στη «Ντρούζκιβκα», πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε «μη στρατιωτική αποθήκη», ενώ drone χτύπησε «τον 8ο όροφο 16ώροφης πολυκατοικίας στο Χάρκοβο», τραυματίζοντας «πέντε πολίτες, μεταξύ αυτών ένα αγόρι 10 ετών και μία γυναίκα 65 ετών.

Θύματα από βαλλιστικό πλήγμα στο Κρίβι Ριχ

Στην επιστολή αναφέρεται, επίσης, επίθεση με «βαλλιστικό πύραυλο» στην πόλη Κρίβι Ριχ, με τουλάχιστον «τέσσερις νεκρούς και δεκατέσσερις τραυματίες, μεταξύ αυτών δύο παιδιά, ένα αγόρι 8 ετών και ένα κορίτσι 6 ετών».

Η Ουκρανία ζητεί «την προσωπική προσοχή του Γενικού Γραμματέα και την πλήρη αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων μέσων» των Ηνωμένων Εθνών για να σταματήσουν αυτές οι επιθέσεις και επισημαίνει ότι τα εγκλήματα της Ρωσίας «υπονομεύουν τη συμμόρφωσή της με τα κριτήρια μέλους του ΟΗΕ» και θέτουν ζήτημα «νομιμότητας της παρουσίας της στο Συμβούλιο Ασφαλείας».

Επιστολή Ρωσίας στον ΟΗΕ

Επιστολή προς τον γγ του ΟΗΕ απέστειλε και η Ρωσία καταγγέλλοντας την Ουκρανία για παραβίαση της συμφωνηθείσας «ενεργειακής εκεχειρίας».

Η Ρωσία, στην επιστολή της, υπογραμμίζει ότι «οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας συνεχίζουν να πλήττουν ενεργειακές υποδομές της Ρωσικής Ομοσπονδίας», παραβιάζοντας το μορατόριουμ που «τέθηκε σε ισχύ στις 18 Μαρτίου 2025».

Οι επιθέσεις χαρακτηρίζονται από τη Ρωσία ως «τρομοκρατικές ενέργειες» και σύμφωνα με το ρωσικό κείμενο «αποδεικνύουν πειστικά ότι το καθεστώς του Κιέβου δεν ενδιαφέρεται για οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία», παρά το γεγονός ότι είχε «προφορικά συμφωνήσει» στην ενεργειακή εκεχειρία, που προωθήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Ρωσία δηλώνει ότι έχει «τηρήσει πλήρως και αυστηρά το μορατόριουμ από τις 18 Μαρτίου», ωστόσο «διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει, συμπεριλαμβανομένης της απόσυρσης από την προφορική συμφωνία», σε περίπτωση συνέχισης αυτής της «καταστροφικής πορείας» από την Ουκρανία.

Με αυτήν την επιστολή η Ρωσία απευθύνει έκκληση «σε όλες τις υπεύθυνες κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου του ΟΗΕ», να «καταδικάσουν αποφασιστικά αυτές τις επιθέσεις και να αποστασιοποιηθούν δημόσια από το καθεστώς του Κιέβου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.