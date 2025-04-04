ΗΠΑ: Μασκ και Τραμπ ζητούν “απελευθέρωση της Λεπέν”

Την “απελευθέρωση” της ακροδεξιάς πολιτικού Μαρί Λεπέν ζητούν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο κυβερνητικός του και πολιτικός του σύμμαχος Ίλον Μασκ.

Την αρχή έκανε ο Τραμπ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αποκάλεσε την ετυμηγορία κατά της Λεπέν “κυνήγι μαγισσών”, και ζήτησε την απελευθέρωσή της

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας, ο οποίος ηγείται του τμήματος Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας των ΗΠΑ (DOGE), ζήτησε επίσης στο X από την κυβέρνηση της Γαλλίας να απελευθερώσει την επικεφαλής του κόμματος της Εθνικής Συσπείρωσης.

"Free Le Pen!" ανήρτησε στο X, παραθέτοντας το μήνυμα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ που επέκρινε την καταδίκη της Λεπέν στο Truth Social.

Τη Δευτέρα, δικαστήριο του Παρισιού επέβαλε στη Λεπέν ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών, δύο χρόνια με αναστολή και τα άλλα δύο σε κατ' οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική συσκευή παρακολούθησης. Ένας άλλος όρος της ετυμηγορίας είναι ότι δεν της επιτρέπεται να είναι υποψήφια στις γαλλικές προεδρικές εκλογές το 2027. Η ίδια η ακροδεξιά πολιτικός επέκρινε την απαγόρευση εκλογών ισχυριζόμενη ότι είναι “πολιτικά υποκινούμενη”.

Πηγή: skai.gr

