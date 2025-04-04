Τραμπ: Επανέλαβε ότι «ο Πούτιν και ο Ζελένσκι είναι έτοιμοι για συμφωνία για την Ουκρανία»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει ότι τόσο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν όσο και ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι έτοιμοι για μια συμφωνία.

«Είναι έτοιμος να κάνει μια συμφωνία», είπε ο Τραμπ για τον Ζελένσκι, καθώς μίλησε σε δημοσιογράφους στο Air Force One την Πέμπτη ενώ κατευθυνόταν από την Ουάσιγκτον προς το Μαϊάμι. «Και νομίζω ότι ο πρόεδρος Πούτιν είναι έτοιμος να κάνει μια συμφωνία».

«Η Ευρώπη δεν πέτυχε να αντιμετωπίσει τον πρόεδρο Πούτιν, αλλά εγώ νομίζω ότι θα τα καταφέρω», είπε στη συνέχεια, αναφερόμενος στην κατάσταση στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στη συζήτηση για μια διευθέτηση στην Ουκρανία. Είπε επίσης ότι μίλησε τηλεφωνικά με τον Ζελένσκι «όχι πολύ καιρό πριν», αλλά παρέμεινε ασαφές αν αναφερόταν στη συνομιλία που έγινε στις 19 Μαρτίου ή αν είχαν ξαναμιλήσει από τότε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.